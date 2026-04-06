ARCA: uno por uno, los impuestos que vencen en abril 2026

Los impuestos de ARCA que vencen en abril del 2026.

Con el comienzo del nuevo mes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó el calendario de impuestos que vencerán en abril del 2026, tanto para las personas físicas como para las jurídicas.

Esto incluye los plazos específicos según el tipo de contribuyente y la terminación del CUIT. Hay fechas importantes a tener en cuenta, como es el caso del vencimiento del monotributo, ya que la ex AFIP puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma.

Uno por uno, los vencimientos de ARCA en abril 2026

Autónomos

Los trabajadores autónomos deberán cumplir con el pago mensual de sus aportes previsionales según la terminación del CUIT:

Lunes 6 de abril de 2026: CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3.

Martes 7 de abril de 2026: CUIT terminados en 4, 5 y 6.

Miércoles 8 de abril de 2026: CUIT terminados en 7, 8 y 9.

Empleadores

Los empleadores deberán presentar y pagar la declaración jurada mensual del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS):

Jueves 9 de abril de 2026: CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3.

Viernes 10 de abril de 2026: CUIT terminados en 4, 5 y 6.

Lunes 13 de abril de 2026: CUIT terminados en 7, 8 y 9.

Trabajadores de casas particulares

Los empleadores del servicio doméstico, comprendidos en la Ley 26.844, deberán cumplir con los siguientes vencimientos:

Viernes 10 de abril de 2026: Pago obligatorio (Formulario 102/RT) para todas las CUIT.

Miércoles 15 de abril de 2026: Pago voluntario (Formulario 575/RT) para todas las CUIT.

Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de ARCA

ARCA estableció las fechas para el quinto anticipo del período fiscal 2025 de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales:

Lunes 13 de abril de 2026: CUIT terminados en 0, 1, 2 y 3.

Martes 14 de abril de 2026: CUIT terminados en 4, 5 y 6.

Miércoles 15 de abril de 2026: CUIT terminados en 7, 8 y 9.

IVA y Libro de IVA Digital

Los responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado deberán presentar la declaración jurada y el Libro de IVA Digital en las siguientes fechas:

Lunes 20 de abril de 2026: CUIT terminados en 0 y 1.

Martes 21 de abril de 2026: CUIT terminados en 2 y 3.

Miércoles 22 de abril de 2026: CUIT terminados en 4 y 5.

Jueves 23 de abril de 2026: CUIT terminados en 6 y 7.

Viernes 24 de abril de 2026: CUIT terminados en 8 y 9.

Monotributo de ARCA

El vencimiento de ARCA para el pago mensual del monotributo será el lunes 20 de abril de 2026. Es decir, es la misma fecha para todas las terminaciones de CUIT.