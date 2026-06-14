Los Knicks derrotan a los Spurs y ponen fin a una sequía de 53 años sin títulos de la NBA

NBA: Finales-New York Knicks en San Antonio Spurs

Los New York Knicks ​derrotaron el sábado 94-90 a los San Antonio Spurs para conquistar su primer campeonato de la NBA desde 1973, devolviendo a la sufrida franquicia a la cima y desatando celebraciones masivas en ‌los cinco distritos de la ciudad.

Jalen Brunson ‌anotó 45 puntos, la mayor cifra del partido, mientras los Knicks cerraban las Finales de la NBA, al mejor de siete juegos, en cinco encuentros, apenas días después de completar la mayor remontada vista en la ronda por el campeonato.

Las remontadas han sido la tónica para los Knicks en esta serie, ya que se recuperaron de desventajas de dos dígitos en sus cuatro victorias en las Finales camino a su primer campeonato en 53 años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“ES TODO CON LO QUE SOÑAMOS”, DICE EL MVP BRUNSON

“Estoy maravillado”, dijo un emocionado Brunson ​durante las celebraciones en la cancha ⁠mientras disfrutaba el momento. “Cada vez que alguien nos descartó, encontramos la manera de volver y hacer ‌algo al respecto”.

Brunson fue nombrado MVP de las Finales después de que su incansable ⁠actuación hiciera que un numeroso grupo de aficionados de los ⁠Knicks que habían viajado coreara su nombre momentos antes de que se le otorgara el premio.

“Es todo con lo que soñamos”, dijo sobre ganar el campeonato. “Por eso vine a Nueva York”.

San Antonio volvió a empezar con ⁠fuerza, logrando una ventaja de dos dígitos en los primeros 12 minutos. Pero Nueva York se ​recuperó en el segundo cuarto cuando Brunson empezó a despertar, recortando poco ‌a poco una desventaja de 16 puntos hasta quedarse ‌a cinco puntos al descanso.

Una rápida jugada de transición al comienzo del tercer cuarto permitió al ⁠francés Victor Wembanyama anotar un mate. Eso impulsó una remontada de los Spurs, que llegaron a tener una ventaja de hasta 12 puntos antes de que los Knicks recortaran finalmente la diferencia a cinco.

Un triple de Dylan Harper, que estuvo en racha toda la noche para los Spurs con 25 puntos desde el banquillo, ​restableció la ventaja ‌de dos dígitos de San Antonio, aunque se redujo a siete al entrar en el último cuarto.

Nueva York empató el partido a menos de cinco minutos del final y se puso por primera vez por delante a 3:40 del final. Los Spurs fueron incapaces de recuperar la ventaja a partir de ahí y los Knicks culminaron una dominante trayectoria hacia el título ⁠en la que solo perdieron tres partidos en la postemporada.

DE SER EL HAZMERREÍR A LOS REYES DE LAS REMONTADAS

Wembanyama anotó 19 puntos, capturó 14 rebotes y puso cinco tapones para un joven equipo de San Antonio que llegó a las Finales antes de lo previsto.

“Esta es la lección más grande de mi vida, el mayor momento de aprendizaje”, dijo a los periodistas tras el partido el francés de 22 años. “No puedo decir exactamente cuál es la lección, pero sin duda vamos a aprender de esto”.

Por fin llegó la hora para los aficionados de los Knicks, muchos ‌de los cuales habían esperado toda su vida para ver de nuevo a su equipo en la cima, después de años siendo el hazmerreír de la liga.

Las reuniones para ver el partido en los distintos distritos estallaron en vítores cuando sonó el pitazo final, poniendo fin a años de sufrimiento, y las calles se llenaron rápidamente de un mar de aficionados vestidos de azul y naranja.

“HISTORIA”, escribió en X el alcalde de la ciudad, ‌Zohran Mamdani, tras la victoria que les dio el campeonato, y agregó que el desfile de los Knicks tendrá lugar el jueves.

El habitual elenco de famosos seguidores de los Knicks se desplazó a San Antonio, entre ellos el cineasta ‌Spike Lee, los actores Timothée ⁠Chalamet y Ben Stiller, y el cómico Tracy Morgan. A ellos se unieron los aficionados de los Knicks que habían viajado hasta allí y que animaron al equipo durante ​toda la noche.

El presidente ejecutivo y director ejecutivo de los Knicks, James Dolan, tenía un mensaje para quienes celebraban en casa: “Hola, Nueva York, lamento que haya tardado tanto. Pero aquí estamos, y espero que no vuelva a pasar tanto tiempo”.

Con información de Reuters