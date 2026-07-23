El ministro González y el Colegio de Escribanos de Formosa respaldan al escribano que sufrió hostigamiento a la UNaF

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, recibió al notario Leandro Parajón luego de haber denunciado distintos episodios de hostigamiento luego de desempeñarse como notario en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa (UNAF). Además estuvo presente por el presidente del Colegio de Escribanos de Formosa, David Cuño.

El notario expresó su preocupación por los episodios de persecución y relató que en dicha ocasión se ofreció a labrar un acta junto a las autoridades, pero terminó privado de la libertad en un recinto sin luz ni aire hasta que logró retirarse.

Frente a esta situación, el ministro escuchó el testimonio y confirmó que los hechos relatados forman parte de un expediente judicial que ya se encuentra bajo investigación de la Policía provincial. Asimismo, Gonzáles ratificó el compromiso institucional de garantizar una comunidad segura y de resguardar el desarrollo habitual de la función notarial, a la que definió como un pilar indispensable para asegurar la seguridad jurídica.

La denuncia del Colegio de Escribanos

A su vez, Cuño confirmó que la comisión directiva de la institución mantiene contacto permanente con el profesional y destacó la rápida intervención del Gobierno provincial para poner a disposición las herramientas necesarias que permitan preservar su seguridad.

"Tanto el Colegio como el Ministerio se ponen a consideración, a tratar de brindarle y entender cuál fue el caso; y, a partir de ahí, trabajar con él en lo que necesite para resguardar su seguridad física, mental y profesional", afirmó.

Según relató, el profesional manifestó haber sufrido distintos hechos de hostigamiento luego de la labor notarial que realizó durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la UNaF del pasado 29 de mayo. Cuño indicó que, si bien el contenido del acta confeccionada por Parajón corresponde al ámbito privado, el escribano denunció situaciones que motivaron la intervención tanto del Colegio como del Ministerio.

"Ha tenido algunas particularidades de hostigamiento por parte de terceros que desconoce quiénes son. Además, ha tenido, tanto en su domicilio personal como en su domicilio laboral, visitas de personas no deseadas y que desconoce los motivos", señaló. Frente a esa situación, explicó que ambas instituciones resolvieron ponerse a disposición del profesional para acompañarlo y asistirlo en todo lo que resulte necesario.

Respaldo del Ministerio de Gobierno

El presidente del Colegio calificó el encuentro con el ministro Jorge González como muy satisfactorio y resaltó la plena predisposición del funcionario provincial para brindar todo el apoyo necesario desde su cartera frente a los hechos denunciados.

Cuño señaló que la institución se puso a disposición para colaborar activamente con el Ministerio, con el compromiso de mantener un seguimiento continuo del caso mediante el intercambio de información y el aporte de pruebas que contribuyan a su pronto esclarecimiento. Por último, el titular de la entidad remarcó que, hasta la fecha, no ingresó ningún reclamo ni presentación formal relacionada con el episodio en la sede del Colegio de Escribanos.