Crisis en la UNAF: despiden a 80 trabajadores docentes y crece el conflicto con los gremios

La crisis que atraviesa la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) suma un nuevo foco de conflicto. Mientras continúan los cuestionamientos a las autoridades de la casa de estudios, el despido de alrededor de 80 trabajadores encendió las alarmas entre los gremios y abrió un frente judicial que podría profundizar la tensión institucional, en un escenario nacional de escalada entre las centrales sindicales y el gobierno de Javier Milei.

La medida generó preocupación en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), cuyos equipos legales comenzaron a analizar posibles acciones para defender a los empleados desvinculados.

Según explicó el secretario general de la CTA Formosa, Néstor Vázquez, varios trabajadores fueron notificados de su desvinculación de manera abrupta e incluso mediante mensajes de WhatsApp.“Les dijeron que a partir de ahora ya no se les renovaba el contrato y que no se presentaran más”, sostuvo el dirigente sindical en declaraciones al portal Guau Formosa.

De acuerdo con el referente gremial, otros empleados se enteraron de la medida al llegar a sus lugares de trabajo y encontrarse con restricciones para ingresar a las instalaciones de la universidad. La situación provocó fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones sindicales, que denunciaron un trato inadecuado hacia los trabajadores afectados.

Preocupación por las condiciones laborales

Vázquez señaló además que una parte importante de los despedidos prestaba servicios bajo modalidades contractuales precarias, principalmente como monotributistas. Desde los gremios advierten que este tipo de vínculos laborales suelen implicar menor estabilidad y una cobertura limitada de derechos laborales, una situación que históricamente fue objeto de reclamos dentro del sector público y universitario.

Ante este escenario, ATE y CTA comenzaron a trabajar junto a los trabajadores desvinculados para evaluar alternativas administrativas y judiciales que permitan reclamar por los derechos que consideran vulnerados.

Asamblea y reclamos en el campus universitario

Como primera medida de visibilización, los despedidos realizaron una merienda y asamblea en el campus de la Universidad Nacional de Formosa. La actividad tuvo como objetivo informar a la comunidad universitaria sobre la situación, debatir posibles estrategias de acción y fortalecer la organización colectiva frente al conflicto.

Los gremios sostienen que la problemática excede el ámbito de la UNaF y forma parte de un contexto más amplio de tensiones laborales que atraviesan distintos organismos públicos del país.

Ocurre que, las desvinculaciones ocurren en medio de un escenario de creciente confrontación entre las centrales sindicales y el Gobierno nacional. Vázquez destacó la reciente denuncia presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra políticas laborales impulsadas por la gestión de Javier Milei.

Además, recordó la participación, el pasado martes, de las dos CTA en movilizaciones realizadas en Plaza de Mayo para rechazar despidos, la reforma laboral y recortes presupuestarios en áreas como educación y salud.

Para el dirigente sindical, la situación exige una mayor articulación entre organizaciones gremiales, movimientos sociales y sectores afectados por las medidas económicas implementadas a nivel nacional.