Boca vs. O'Higgins: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de Copa Sudamericana 2026 según la IA

Boca vs. O'Higgins: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la Copa Sudamericana 2026, según la IA

Boca Juniors y O'Higgins de Chile se enfrentarán en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 este jueves 23 de julio a las 21:30 horas (hora de Argentina) en La Bombonera. Con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, el Xeneize buscará redimirse internacionalmente después de haber quedado tercero en la Copa Libertadores.

Boca Juniors vs. O'Higgins: quién gana el partido y predicciones, según la IA

Tras analizar el desempeño de ambos equipos y las capacidades de su plantel, la inteligencia artificial definió que el ganador del partido será Boca Juniors. De acuerdo a las probabilidades estadísticas, el Xeneize tiene un 72% de chances de victoria, mientras que hay un 18% a la posibilidad de un empate y apenas un 10% de probabilidad de triunfo para el Capo de Provincia.

En cuanto al marcador exacto, la proyección prevé un resultado de 2 a 0 en favor del conjunto local o bien una diferencia de dos goles. La jerarquía del azul y oro, sumada al peso histórico de la localía en choques de eliminación directa, inclina la balanza a su favor.

Todavía no está confirmado que Paredes sea titular en el partido

A nivel individual, el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena presenta un salto cualitativo significativo. La reincorporación de Leandro Paredes en la zona de gestación le otorgaría al combinado argentino un control de los tiempos y una capacidad de distribución de primer nivel. Sin embargo, habrá que esperar, ya que el jugador regresó al país con una lesión, tras la final de la Copa del Mundo. De todas formas, la presencia ofensiva de Miguel Merentiel y la velocidad de Sebastián Villa por los extremos representan una amenaza constante para la estructura defensiva rival.

Por el lado del elenco conducido por Lucas Bovaglio, el rendimiento recae en la solidez de su arquero Omar Carabalí y en la contención del mediocampista Martín Sarrafiore. En el ataque, la principal carta del cuadro rancagüino es el delantero uruguayo Thiago Vecino, quien requerirá de máxima precisión ante las escasas oportunidades que suele otorgar el trámite en terreno visitante.

En el apartado colectivo, la escuadra elenco de la Ribera ha mostrado una evolución en el volumen de juego a partir del inicio del nuevo ciclo técnico, ratificada con la reciente victoria en la Copa Argentina. Su promedio de posesión de pelota como local supera el 58%, con una efectividad del 82% en pases en campo contrario.

Por su parte, la escuadra chilena se caracteriza por un bloque defensivo ordenado y replegado que apuesta a las transiciones rápidas. Sin embargo, su producción futbolística decae sustancialmente fuera de Rancagua, registrando una menor cantidad de remates al arco y mayores dificultades para sostener la tenencia del balón bajo presión alta.

¿Qué antecedentes hay entre ambos equipos?

Si bien no existe un amplio historial oficial directo entre Boca y O'Higgins en torneos internacionales oficiales, los antecedentes generales favorecen de forma contundente al fútbol argentino ante clubes chilenos en mano a mano eliminatorios jugados en Buenos Aires. A la hora de dar sus pronósticos, para la IA la experiencia acumulada de los argentinos en las definiciones continentales es un factor determinante.