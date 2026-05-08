Faustino Figueroa es la nueva promesa del folklore en Victoria, Entre Ríos. Con tan solo 9 años, este joven cantante ya se está ganando un lugar en el mundo de la música tradicional argentina gracias a su talento y su fuerte identidad cultural. Además, expresó su admiración por el Chaqueño Palavecino y le dejó un mensaje muy especial.

Desde muy pequeño, Faustino mostró un vínculo especial con la música. "Canto desde los 6 años y mi primera actuación fue con Tito Samuel Garcilazo, un gran payador del país y de la zona", recordó el niño, quien lleva la tradición gaucha en sus venas y no duda en identificarse con sus raíces.

El escenario es su lugar favorito. "Me gusta subirme mucho al escenario y alegrar a la gente siempre. Es una de las cosas que me gusta hacer", contó con entusiasmo. Su pasión lo llevó a obtener un importante reconocimiento en la Pre Fiesta del Sábalo, donde ganó como solista cantor de folklore en su ciudad natal.

Este logro le abrió las puertas para nuevos desafíos: "Voy a estar en otro festival grande en octubre", adelantó, consolidando un camino prometedor dentro del circuito. Para Faustino, el folklore no es solo música, sino una forma de vida y de identidad. "Yo siempre en cualquier lugar que hay folklore, voy empilchado. Es mi sello, mi estilo, me gusta. Es algo que mi abuelo me enseñó", explicó, mostrando un compromiso profundo con la tradición familiar y cultural.

Faustino Figueroa es el nene que sorprende por su talento y el amor por el folklore.

Su admiración por grandes figuras del género como Chaqueño Palavecino, Lázaro Caballero, Cristian Herrera y Soledad Pastorutti marca sus sueños y metas. "Mi sueño es subirme al escenario con alguno de mis artistas favoritos", afirmó, y dejó un mensaje claro: "Quiero decir algo: que la tradición nunca se muera".

Además de su carrera musical, Faustino lleva adelante una rutina exigente que combina con la escuela. "Voy a la escuela, a canto y a guitarra. Me está yendo muy bien, gracias a Dios", comentó, destacando el apoyo de sus compañeros que lo alientan a seguir creciendo. Los nervios en el escenario son cosa del pasado. "Antes tenía más nervios, pero ahora ya estoy acostumbrado, se me pasaron un poco", aseguró, demostrando madurez para su edad y un amor genuino por lo que hace.

El sueño con el Chaqueño

El futuro para Faustino es brillante y su sueño más grande está claro: "Mi sueño es llegar a cantar con el Chaqueño Palavecino", dijo con emoción a Elonce y le dedicó un mensaje especial: "Querido Chaqueño, te quiero decir que te amo, que sos uno de mis cantantes favoritos del folklore y espero algún día que cantemos juntos".

Con carisma, talento y un profundo respeto por sus raíces, Faustino Figueroa se perfila como una de las voces más prometedoras del folklore argentino. "Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y que su público me conozca", cerró el joven artista, que ya sueña en grande sin perder la esencia de sus orígenes.