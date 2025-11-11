El folklore celebra la sorpresa que dio el Chaqueño Palavecino en una estación de servicio

El Chaqueño Palavecino sorprendió a los habitantes de la localidad bonaerense de Bragado y les regaló un Día de la Tradición diferente: hizo una parada sorpresiva en una estación de servicio en la Ruta Nacional 5. El cantautor, que regresaba de la ciudad de 9 de Julio, se sacó fotos y charló con los vecinos.

El artista, que se encontraba acompañado de su hijo, regresaba de visitar a unos conocidos en 9 de Julio y de comprar en una talabartería de la ciudad. Al detenerse en la estación de servicio a comer, los trabajadores y presentes en el lugar lo reconocieron rápidamente.

El Chaqueño Palaveino apareció en una estación de servicio y se sacó fotos con los vecinos de Bragado

Fiel a su estilo humilde y cálido, el Chaqueño accedió a tomarse fotos y charló con cada una de las personas que se acercaron durante media hora. La emocionante visita llenó de color el día de la Tradición y les cambió la jornada a los trabajadores. Según informó Bragado informa, el artista incluso dejó una generosa propina para los empleados. Además, los empleados lo describieron como una persona "amable y cercana".

Cuándo toca de nuevo el Chaqueño Palavecino: las fechas confirmadas

El paso del Chaqueño Palavecino por Bragado se da en medio de su gira por todo el país. El ícono del folklore tiene la agenda de noviembre 2025 cargada de presentaciones. Entre ellas tocará en: