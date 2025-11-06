El Chaqueño Palavecino reveló dónde se presentará este fin de semana.

El Chaqueño Palavecino no tiene descanso en su agenda laboral y en unas recientes declaraciones en sus redes sociales volvió a demostrar esa realidad. El músico de folklore les informó a sus seguidores dónde y cuándo se presentará en una conocida ciudad salteña.

El intérprete de La Taleñita y Piel Chaqueña aseguró que se presentará en la localidad de Tartagal en los próximos días y contó por qué se trata de un lugar muy significativo para él. "Voy a estar allí el 8 de noviembre cantándole a mi adorada Virgen, a la Virgen de la Peña. Ahí vamos a estar en la consagración en el pueblo, en Tartagal. Así que va un saludo grande a toda aquella gente linda que son devotos de esta gran virgen que nos representa en el norte", pronunció el Chaqueño Palavecino.

La virgen a la que El Chaqueño Palavecino hace referencia es parte de la historia de Tartagal y en el sitio web oficial del gobierno de Salta se informa sobre su influencia en la gente. "La devoción a la Virgen de la Peña de Yariguarenda surgió a mediados del año 1800, aunque existen datos históricos que afirman la aparición de la Virgen en el lugar, a través de crónicas que datan del año 1904", reza el artículo.

"El misionero franciscano Fray Pedro María Borghini que ya en el año 1900 frecuentaba estos pagos chaqueños daba fe de haber escuchado narraciones de viejos abuelos, de las hazañas y peripecias de los peregrinos que iban desde los alrededores hacia Yariguarenda", continúa el informe sobre la virgen que emociona al Chaqueño Palavecino. Y cierra: "Ellos subían una pedregosa senda de 1500 metros de largo, que los conducía al borde de un peñasco, a 300 metros de altura, donde contemplaban al frente, en otro peñasco, la imagen de la Virgen".

Chaqueño Palavecino.

El Chaqueño Palavecino y Karina se encontrarán en un escenario

El Chaqueño Palavecino confirmó que volverá a compartir escenario con Karina La Princesita en un show que mezcla distintos estilos musicales. El anuncio dejó entrever que el reconocido folklorista formará parte de un evento que no se limita únicamente al folklore tradicional.

El concierto tendrá lugar el 14 de noviembre en Villa Allende, Córdoba, bajo el nombre Fiesta Blend. Además de Palavecino y Karina, la propuesta incluye a Magui Olave y al DJ Lautaro Martínez, configurando una noche diversa en géneros y público. Según se detalla en la publicidad, la cita será a las 22 horas en el Club Quilmes, prometiendo música, fiesta y un cruce artístico poco habitual.