El Chaqueño Palavecino se presentó en un festival en Bolivia y se prepara para nuevas fechas en noviembre.

El Chaqueño Palavecino es uno de los cantores más populares del folklore argentino y también está consagrado como una figura artística de nivel internacional luego de sus numerosas giras por América Latina y Europa. Este fin de semana, el intérprete salteño volvió a brillar sobre el escenario en un concierto único bajo la lluvia, para sorpresa del público de un país vecino.

Puntualmente, el Chaqueño Palavecino participó del XXXVII Festival Internacional del Lapacho, que tuvo lugar en la ciudad boliviana de Bermejo, lindera a la provincia de Salta. “A pesar de la lluvia quisimos estar”, expresó el popular músico desde las redes sociales y remarcó: “Porque cuando un pueblo espera con el corazón encendido, uno llega y se queda”.

“Gracias Bermejo por esta noche inolvidable, por cantar bajo el agua, por celebrar nuestra música y sostener la tradición bien arriba”, agregó el ícono del folklore argentino en su perfil de Instagram, donde compartió distintas postales de una noche única para los espectadores del mencionado evento. “Con todo mi respeto y cariño”, cerró la publicación.

Por otra parte, Oscar Esperanza también invitó a los bolivianos a otras presentaciones en ese territorio que están pautadas para el próximo mes. “Con el alma llena de canto y el corazón preparado para el encuentro, nos vemos muy pronto para compartir nuestra música en tres noches inolvidables. ¡Los espero para cantar juntos, como siempre, con el alma!”, convocó y detalló que las entradas están disponibles en el sitio Ticketeg.com, Farmacorp y otros puntos habilitados.

El Chaqueño Palavecino brilló una vez más en Bermejo, con un show bajo la lluvia.

Las próximas fechas del Chaqueño Palavecino en Bolivia

Viernes 28 de noviembre: Santa Cruz / Sonilum Plaza

Sábado 29 de noviembre: Cochabamba / Fexco Arena

Domingo 30 de noviembre: La Paz / Teatro al Aire Libre

En tanto, los seguidores del artista de Salta estallaron de emoción con la publicación de las imágenes en Bolivia. “Que dulce, me encanta escucharte!”; “Sos buenísimo, el mejor sin duda”; “Qué placer escucharte siempre cantar!!!”; “Hermoso tema y en la voz del mejor, único Chaqueño, gracias por tanto”: “Crack! Orgulloso de que seas Salteño”; “Un grande Chaqueño!!! Te estamos esperando en Cochabamba!!!”; “Hermosa canción, te llega al corazón”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.