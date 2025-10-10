El Chaqueño Palavecino brilló junto a Las Voces de Orán en un homenaje especial al fundador del mítico conjunto folklórico.

En la provincia de Salta inauguró un anfiteatro especial en el cerro Aladelta en homenaje a Las Voces de Orán y en el evento histórico participaron reconocidos artistas del folklore salteño como el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Guitarreros, Ahyre, Mariana Carrizo, entre otros. También estuvieron presentes autoridades provinciales, municipales y directivos del Teleférico Salta S.E.

“En lo más alto del Cerro Ala Delta se inauguró el Anfiteatro 'Las Voces de Orán'. Un espacio que late con nuestra música y que honra a quienes la mantienen viva", escribió el Chaqueño Palavecino en sus redes sociales para expresar su pensamiento sobre el homenaje al famoso grupo y remarcó: "Lleva el nombre de un grupo que marcó la historia del folclore salteño".

"Y en memoria a su fundador, Federico Córdoba, cuya voz seguirá sonando bajo este mismo cielo", destacó el compositor de canciones que marcaron a varias generaciones y señaló la importancia de este nuevo sitio cultura en su provincia natal: "Un nuevo punto de encuentro, de arte y de identidad, para que nunca se apague el canto de nuestra tierra”.

Inauguraron el Anfiteatro 'Las Voces de Orán' en Salta

Cebe mencionar que este lugar, integrado al complejo Teleférico Salta, se encuentra rodeado de naturaleza y cuenta con una tribuna al aire libre ideal para eventos artísticos. Durante la ceremonia oficial de inauguración, los integrantes actuales de Las Voces de Orán descubrieron una placa en memoria de su fundador, Federico Córdoba, con la inscripción: "Bajo tu cielo estaré Salta, cuna de mi ser...".

El Chaqueño Palavecino con Las Voces de Orán.

En ese marco, Ricardo Córdoba, hijo de Federico y actual integrante del grupo, agradeció el reconocimiento en nombre de la agrupación y destacó el sueño de aquellos jóvenes oranenses que llevaron la música de su tierra a todo el país. "Hoy recordamos y honramos a Federico Córdoba, Roberto Ucucha Franco y Pitín Zalazar, fundadores de este legado", dijo.