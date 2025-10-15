El Chaqueño Palavecino fue parte de un famoso festival tucumano.

El Chaqueño Palavecino se presentó en la edición número 60 de un reconocido festival de Tucumán y vivió un momento de comunión y emoción con sus admiradores. Después de su show, el ídolo del folklore argentino se pronunció en sus redes sociales sobre su paso por ese escenario y se dejó ver movilizado por el amor recibido.

El intérprete de canciones como La Taleñita y Piel Chaqueña llevó su extenso repertorio al Festival Nacional Monteros de la Patria, en una edición en la que compartió grilla con otros artistas de folklore como Abel Pintos, Los Tekis, Ahyre y Luciano Pereyra. "Este festival celebró seis décadas de historia, de música y de amor por la tierra", comenzó su descargo El Chaqueño Palavecino.

"Y ahí estuvimos, compartiendo el canto con ese público fiel que no deja de emocionarse ni un segundo. Gracias por tanto cariño, por mantener viva la llama del folklore y por hacerme sentir parte de esta gran familia tucumana", cerró El Chaqueño, conmovido por lo vivido ante su público tucumano.

Desde el Instagram oficial del festival también se pronunciaron sobre la noche en la que actuó el folklorista y escribieron: "El escenario mayor se llenó de emoción con las presentaciones del Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Orellana Lucca, y Belén Herrera, que encendieron el corazón del público con su música y su talento, junto a nuestros artistas provinciales y locales. Además, rendimos un cálido homenaje a Mercedes Sosa y al querido Cacique Di Palma, dos grandes que dejaron una huella imborrable en nuestra cultura popular".

El tierno saludo del Chaqueño Palavecino a Soledad en su cumpleaños

"¡Feliz cumpleaños querida Sole! Te conocí cuando recién empezabas a desandar este hermoso camino, y desde entonces no dejé de admirar tu talento, tu entrega y ese amor inmenso que tenés por nuestra música y nuestra gente. Sos una artista con alma, con fuerza, con raíz… y una amiga a la que respeto profundamente. Que la vida te siga regalando escenarios, canciones y abrazos verdaderos", escribió El Chaqueño Palavecino en sus redes sociales en el cumpleaños de La Sole.

Por su parte, los seguidores del Chaqueño también saludaron a Soledad en los comentarios: "Hermoso mensaje!! El respeto del más grande!!”, “Los dos más grande del folklore” y “Feliz cumpleaños Sole. La conocí cuando tenía, no sé,14 o 15 añitos! Venían con los Nocheros, que lujo haberlos llevado! Abrazo gigante hermano!” fueron algunos de ellos.