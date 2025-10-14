El Chaqueño Palavecino sorprendió a todos con el mensaje especial que le dedicó a su amigo Soeldad Pastorutti.

La famosa y querida cantante Soledad Pastorutti trascendió varias generaciones en el ámbito de la música folklórica argentina desde que, a sus 15 años, irrumpió en el Festival de Cosquín con su voz potente y su icónico poncho alzado. En el marco de su cumpleaños, otro histórico referente del género tradicional, como el Chaqueño Palavecino, fue contundente con su mensaje para saludarla por su cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños querida Sole!”, tituló el Chaqueño Palavecino, un sentido posteo que compartió en Instagram junto a varias fotos de ellos juntos sobre distintos escenarios. “Te conocí cuando recién empezabas a desandar este hermoso camino, y desde entonces no dejé de admirar tu talento, tu entrega y ese amor inmenso que tenés por nuestra música y nuestra gente”, manifestó el artista salteño, sobre la compositora oriunda de Arequito.

Luego, Oscar Esperanza agregó en su saludo para “La Sole”: “Sos una artista con alma, con fuerza, con raíz… y una amiga a la que respeto profundamente”. “Que la vida te siga regalando escenarios, canciones y abrazos verdaderos”, expresó y cerró su mensaje con sus sentimientos: “Con cariño y admiración, Chaqueño Palavecino”. Como era de esperarse, los fans del cantor estallaron con reacciones de cariño para ambas figuras de la música.

La repercusión del saludo de cumpleaños del Chaqueño Palavecino

“Hermoso mensaje!! El respeto del más grande!!”; “Los dos más grande del folklore”; “Feliz cumpleaños Sooleee!! La conocí cuando tenía, no sé,14 o 15 añitos!!! Venían con los Nocheros, que lujo haberlos llevado!!! Abrazo gigante hermano!!”; “Los grande del folklore Sole y Chaqueño. Aguante el folklore, aguante los dos y por muchos más... son gigantes de nuestra cultura”, fueron algunos de los comentarios en la mencionada red social.