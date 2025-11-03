El Chaqueño Palavecino será parte de un evento junto a Karina La Princesita.

El Chaqueño Palavecino compartió una historia en su cuenta de Instagram el anuncio de una inminente presentación musical en la que se encontrará con su colega Karina La Princesita. De ese modo, quedó claro que el cantante será parte de un evento que no solo tiene a artistas del folklore en su grilla.

El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa estará en la Fiesta Blend, evento que se celebra el 14 de noviembre en una ciudad de la provincia de Córdoba. "El Chaqueño Palavecino, Karina La Princesita, Magui Olave y el DJ Lautaro Martínez, juntos en un solo lugar: la fiesta Blend. El viernes 14 a las 22 horas en el Club Quilmes de Villa Allende", reza el anuncio del folklorista.

El anuncio presenta a este evento con el slogan "Cuatro potencias, un solo escenario", en alusión a las mega figuras de la música que formarán parte de la grilla. Por supuesto, en la sección de comentarios del posteo compartido por Palavecino se llenó de mensajes eufóricos por parte de la gente, por el encuentro de estos artistas en un mismo escenario.

Al mismo tiempo, El Chaqueño Palavecino utilizó su cuenta de Instagram para hacer referencia a una reciente presentación musical en la que conectó con miles de fanáticos. "La lluvia no opacó lo que fue la gran fiesta en Palma Sunset. Qué lindo compartir con amigos y la gente linda de mi Córdoba querido. Nos vemos pronto", escribió en el pie de foto de su posteo de redes.

El Chaqueño Palavecino junto a Horacio Guarany.

El triste posteo del Chaqueño Palavecino sobre la partida de un folklorista

"Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre. Su canto emocionó a generaciones y su legado vive en cada escenario y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de compartir camino con él", escribió el músico de folklore en sus redes sociales. Y añadió: "Gracias Federico, por tu ejemplo, tu apoyo, tu amistad. Me llevo estos hermosos momentos compartidos. Tu voz se apaga, pero tu huella será imborrable. Mis condolencias a su familia y a todos los que hoy lo lloramos".