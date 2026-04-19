Natalie Pérez lanzó su disco Casa el pasado 16 de abril. (PH @natalieperez)

Natalie Pérez abre las puertas de su universo más íntimo con el lanzamiento de Casa, su quinto álbum de estudio. Lejos de las etiquetas rígidas, la obra funciona como un espacio donde la intérprete se mueve con naturalidad en un ecosistema sonoro diverso; una de las canciones -Porque sí- presenta la estructura de una chacarera en su base musical.

Este guiño rítmico no solo le da una textura orgánica al álbum, sino que tiende un puente directo entre el pop contemporáneo y las raícesdel folklore argentino. Al adoptar este pulso tradicional, la artista logra una amalgama que evidencia la premisa de que la música popular no conoce de fronteras geográficas.

Esta incursión en los géneros autóctonos no es un hecho aislado en su carrera, ya que la búsqueda de fusiones fue una constante en sus trabajos anteriores. Natalie demostró en distintas etapas de su recorrido que no teme experimentar y usar este tipo de influencias para enriquecer su propuesta estética.

La versatilidad es el hilo conductor de este disco, que transita por el rock, el indie, la cumbia e incluso ciertos matices urbanos. Sin embargo, más allá de la diversidad de géneros, existe una identidad clara que lo atraviesa todo: una forma muy propia de decir y de sonar que elude ornamentaciones. En Casa, los climas cambian pero la esencia permanece, permitiendo que la picardía y la introspección convivan en un equilibrio que invita al oyente a habitar cada una de las melodías como si fueran habitaciones propias.

Natalie Pérez. (PH @natalieperez)

Lista de canciones de Casa

La mitad de mi vida Lo peor de mí Crisis Trae hielo el DJ Toda la semana Distante Porque sí Black sheep Un montón Amor Mi casa Rock de mis viejos

Trueno y otra canción argentina con tintes folklóricos

La pieza más reciente de Trueno, titulada X Unas Llantas, abre con una estructura rítmica inspirada en la chacarera, aunque intervenida con matices industriales que anclan la narrativa en el entorno urbano. Esta propuesta refuerza el perfil artístico del músico al fusionar la herencia de la música raíz con el lenguaje del hip-hop actual.

El uso de texturas sonoras vinculadas a la tradición argentina se ha vuelto un sello distintivo en su producción, permitiéndole establecer un diálogo entre lo regional y los géneros de impacto internacional. En este caso, la base folklórica sirve como plataforma para una lírica que reflexiona sobre la realidad latinoamericana; toma a las zapatillas como un elemento simbólico que representa el prestigio y la identidad dentro de la cultura juvenil.