Quién se va de Gran Hermano el lunes 11 de mayo 2026, según las encuestas

Santiago del Moro anunció una inédita placa secreta que cambió las estrategias habituales dentro de la casa de Gran Hermano

La gala de eliminación de Gran Hermano vuelve a generar expectativa entre los seguidores del reality luego de una semana cargada de tensión, estrategias cruzadas y cambios inesperados dentro de la casa. La nueva modalidad de placa secreta alteró el juego y las encuestas en redes sociales ya anticipan quiénes aparecen como los participantes más comprometidos de cara al lunes 11 de mayo de 2026.

Cómo fue la inédita placa secreta de Gran Hermano

La semana estuvo marcada por decisiones inesperadas dentro de la casa y por una dinámica que cambió por completo la forma de votar. Santiago del Moro anunció que la nominación sería diferente a todas las anteriores: por primera vez en esta edición, la placa sería secreta y negativa desde el inicio.

Los participantes ingresaron al confesionario sin saber cómo se conformaría la placa final ni quiénes serían los más votados. Tampoco recibieron información sobre el resultado después de emitir sus votos. Esta mecánica modificó las estrategias habituales y dejó expuestas alianzas, diferencias y resentimientos acumulados entre los jugadores.

Además, el clima de incertidumbre se profundizó tras la salida inesperada de Yipio por motivos familiares, una situación que impactó tanto dentro como fuera de la casa más famosa del país.

Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano

Luego del recuento de votos, Santiago del Moro reveló únicamente al público los nombres de los participantes que quedaron en riesgo de eliminación. Los nominados de la semana fueron:

Danelik Galazán

Emanuel Di Gioia

Cinzia Francischiello

Luana Fernández

Franco Zunino

Daniela de Lucía

Sin embargo, la placa sufrió una modificación poco después. Luana Fernández logró ser salvada y salió de la zona de peligro, por lo que la definición quedó entre cinco jugadores.

La incertidumbre alrededor de la placa secreta generó un fuerte movimiento en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse las encuestas y especulaciones sobre quién abandonará la competencia en la próxima gala.

Las encuestas anticipan un mano a mano en Gran Hermano

A pocas horas de la eliminación, las encuestas en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia clara entre los participantes más complicados. Una de las más comentadas fue la publicada por Fefe Bongiorno en X, donde miles de usuarios dejaron su voto.

Según esos resultados, Daniela de Lucía aparece como la principal candidata a abandonar la casa con el 35,4% de los votos negativos. Muy cerca quedó Franco Zunino, quien acumuló el 32,8%.

Daniela de Lucía y Franco Zunino aparecen como los participantes más complicados según las encuestas que circulan en redes sociales

De esta manera, todo indica que la definición estaría centrada entre ambos participantes, mientras que el resto de los nominados se mantiene con porcentajes considerablemente menores.

Aunque las encuestas no siempre coinciden con el resultado oficial, suelen reflejar el clima general de las redes y el apoyo -o rechazo- que despiertan los jugadores entre el público del programa.

Qué puede pasar en la gala del lunes 11 de mayo

La producción de Gran Hermano apuesta cada semana a nuevas estrategias para mantener el interés de la audiencia y esta placa secreta logró modificar por completo la dinámica habitual del reality.

La falta de información dentro de la casa podría generar nuevas discusiones y replanteos entre los participantes cuando finalmente se conozca quién abandonará el juego. Además, el resultado podría alterar alianzas y provocar cambios importantes en la convivencia.

Mientras tanto, las miradas están puestas en Daniela de Lucía y Franco Zunino, los dos jugadores que, según las encuestas, llegan con mayores probabilidades de convertirse en el próximo eliminado de Gran Hermano el lunes 11 de mayo de 2026.