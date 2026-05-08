Un diputado de La Libertad Avanza quiso defender a Adorni y quedó en ridículo.

Durante el programa de streaming de política Raro, transmitido por el canal Laca Stream, el diputado de La Libertad Avanza, Sergio "Tronco" Figliuolo, defendió a Javier Milei y aseguró qué las personas están “ensañadas” con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, porque es una figura “presidenciable” para el 2031.

En este contexto, afirmó que ve a Adorni como posible candidato a presidente. Todo esto en paralelo a la investigación del origen de más de $350.000 dólares movilizados en efectivo sin rastro bancario, testimonios que indican sospechas sobre un préstamo de $200.000 dólares proveniente de una jubilada que no conocía al funcionario y la omisión de un departamento en su declaración jurada, parte de una herencia, y posibles inconsistencias patrimoniales familiares. Además, la investigación del viaje familiar a Aruba realizado en primera clase, abonando el pago de $14.696 dólares en efectivo para alojamiento en un hotel de lujo, reportado en abril de 2026.

Luego, aseguró que su idea de Manuel Adorni como futuro candidato a presidente es a “largo plazo”: “Yo no te estoy hablando del 2027, te estoy hablando del 2031”, declaró.

El diputado libertario que defiende ciegamente a Manuel Adorni

Alejandro Fantino fue una figura clave en el crecimiento mediático de Figliuolo, más conocido como “Tronco”, quien de lanzó como figura pública a partir de su participación en el mundo del streaming, donde durante años se destacó como su colaborador habitual.

Los inoportunos comentarios del diputado de La Libertad Avanza, Sergio "Tronco" Figliuolo, vienen de hace mucho tiempo. Asimismo, sus acciones dejan qué desear. El diputado pasó por una serie de escándalos dentro de la política. Un ejemplo de esto es cuando fue fotografiado como si estuviera dormido en plena sesión mientras exponía el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre su balance de gestión en un clima profundamente tenso. Esto causó un revuelo negativo en redes sociales ya que se afirmó qué en abril de este año, él cobraba unos $ 8 millones brutos por su trabajo en la Cámara Baja.