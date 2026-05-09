Pies suaves sin ir al salón: cómo hacer un exfoliante casero con pocos ingredientes.

Hay una mascarilla casera exfoliante para los pies que podés preparar en casa con muy pocos ingredientes, ideal si tenés durezas o querés tener una piel más suave en la zona, sin necesidad de gastar dinero en un salón de belleza.

Existen muchos trucos caseros que te pueden ayudar a alcanzar iguales resultados que con una pedicuría tradicional. Lo mejor es que este truco se prepara con ingredientes que todos tienen en sus casas.

Truco casero para exfoliar los pies desde casa

Ingredientes

Azúcar.

Miel.

Crema corporal/gel de ducha.

Jugo de 1/2 naranja.

Preparación

Verter en un recipiente cantidad necesaria de azúcar (aproximadamente media taza). Sumar un poco de miel (cantidad necesaria, aproximadamente 2 o 3 cucharadas). Añadir un poco de crema corporal o gel de ducha de tu gusto. Por último, agregar el jugo de 1/2 naranja. Mezclar muy bien.

Los beneficios de este truco casero para la piel de los pies

Esta mascarilla funciona tan bien gracias a la combinación de ingredientes exfoliantes e hidratantes. El azúcar ayuda a remover células muertas y durezas gracias a su textura granulada, mientras que la miel aporta hidratación y ayuda a dejar la piel mucho más suave.

Por otro lado, el jugo de naranja contiene ácidos naturales que contribuyen a renovar la superficie de la piel y mejorar su aspecto. La crema corporal o gel de ducha ayuda a que la mezcla sea menos agresiva y deje los pies humectados después de la exfoliación.