Pampita dio el motivo real de su separación: "Es algo importante"

Pampita habló de su separación.

Rodeada de cámaras y cronistas de distintos programas, entre ellos LAM y Sálvese Quien Pueda, Pampita frenó unos segundos para hablar del tema y sorprendió por la tranquilidad con la que afrontó la situación.

¿Qué dijo Pampita sobre su separación?

“Es verdad, estoy separada”, reconoció sin vueltas. Sin embargo, rápidamente dejó en claro que no piensa entrar en escándalos ni alimentar versiones alrededor de la ruptura. “No tengo la necesidad de dar explicaciones”, sostuvo.

En medio de las especulaciones sobre posibles terceros en discordia, la conductora fue categórica y salió directamente a defender a su expareja. “No ensucien nada porque no es así. Martín es un amor de persona”, afirmó con firmeza.

Además, destacó el vínculo que construyó con él y con todo su entorno familiar. “Mi familia y mis amigos también lo adoran. No puede ser más bueno”, agregó, intentando frenar cualquier versión de conflicto o traición.

El motivo de la separación de Pampita

Pero la frase que más llamó la atención llegó cuando habló de la verdadera dificultad que terminó afectando a la pareja. “La distancia no la podemos negar, es algo importante”, confesó, dejando en claro que la relación a distancia terminó pesando muchísimo más de lo que podían sostener.

Pese al dolor de la separación, Pampita se mostró muy agradecida por la historia que compartieron. “En el amor entrego todo, nada es tiempo perdido. La pasé muy lindo”, expresó con sinceridad.

Lejos de mostrarse enojada o resentida, la modelo incluso dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Nunca se sabe las vueltas de la vida”, lanzó, sorprendiendo a todos con el cariño con el que sigue hablando de Pepa.

Pampita habló de la distancia como motivo de separación.

“Martín es divino, generoso. Todos lo amamos y está todo bien entre nosotros”, insistió, dejando en claro que la relación terminó en buenos términos y sin escándalos.

También reveló que esta experiencia le dejó un aprendizaje importante a nivel sentimental. “Aprendí a querer y amar a distancia. Nunca había vivido una relación así”, explicó.

Por ahora, Pampita aseguró que no tiene intenciones de comenzar una nueva historia de amor y que atraviesa un momento completamente distinto en lo personal. “No estoy para conocer a nadie”, aclaró.

Finalmente, volvió a mostrarse molesta con los rumores de infidelidad que aparecieron en los últimos días. “Lo dicen para que me enoje y les dé rating”, disparó, dejando en claro que no piensa entrar en ese juego mediático.