Crisis de la industria: el Gobierno simplifica la importación de maquinaria usada

En el marco de la crisis de la industria, el Gobierno simplificó la importación de maquinaria usada, una medida que busca aumentar la productividad del sector frente a la caída de la importación de bienes de capital. La medida fue oficializada mediante el Decreto 483/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. La normativa modificó el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, una herramienta destinada a empresas con proyectos de inversión industrial.

El cambio alcanza a las compañías que busquen importar maquinaria usada como parte de una línea de producción completa y autónoma, siempre que el proyecto de mejora de competitividad sea aprobado por la Secretaría de Industria, dependiente del Ministerio de Economía. El régimen también podrá aplicarse a bienes destinados a plantas nuevas o existentes que produzcan bienes tangibles o generen energía eléctrica.

"La medida facilita el acceso a equipamiento y tecnologías industriales usadas con el fin de mejorar la competitividad de los productos industriales", afirmó la Secretaría de Industria en un comunicado. En lo que va del año, la importación de bienes de capital cayó un 7% en valor y un 13% en cantidades en comparación con el mismo período del año pasado, precisó el Indec, producto de la baja competitividad por el atraso del dólar, la desregulación comercial y la caída del consumo interno.

Cómo es el nuevo régimen de importación de maquinaria usada

Los bienes usados importados alcanzados por el régimen tributarán únicamente el 25% de los aranceles correspondientes al momento de la importación y quedarán exceptuados del pago de la tasa de comprobación de destino (2%) y de la tasa de estadística (3%).

Además, la medida redefine el concepto de línea de producción al eliminar la exigencia de que su componente principal sea usado, ahora se incorporan las líneas destinadas a la generación de energía eléctrica y almacenes inteligentes.

Se extiende hasta 30 años la antigüedad admitida para bienes reconstruidos o actualizados para extender su vida útil y se reduce del 30% al 10% el requisito de compra de bienes nacionales sobre el valor FOB de los bienes importados.

En paralelo, se reemplaza el esquema de auditorías por un sistema de rendición de cuentas por parte de las empresas a través de profesionales certificados, reduciendo los plazos y brindando certeza en los tiempos de gestión para el usuario.

Una vez vencido el plazo para importar y poner en marcha el proyecto, la firma tendrá hasta seis meses para presentar la rendición de cuentas. En materia sancionatoria, la medida endurece el esquema de control, con la amenaza de ejecución total de garantías en caso de diversos incumplimientos.