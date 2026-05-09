EEUU e Irán siguen sin acercarse a un acuerdo, a la espera de la respuesta de Teherán

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán.

Por Idrees Ali, Erin Banco y Hatem ​Maher

WASHINGTON/EL CAIRO, 9 mayo (Reuters) - Una calma relativa reinaba el sábado en torno al estrecho de Ormuz tras varios días de enfrentamientos esporádicos, mientras Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a sus últimas propuestas para poner fin a más ‌de dos meses de combates e iniciar las ‌conversaciones de paz.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró el viernes que Washington esperaba una respuesta en cuestión de horas. Sin embargo, un día después, no había señales de movimiento por parte de Teherán respecto a la propuesta, que pondría fin formalmente a la guerra antes de las conversaciones sobre cuestiones más controvertidas, incluido el programa nuclear de Irán.

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Dado que el presidente Donald Trump tiene previsto iniciar la próxima semana una visita largamente esperada a China, ha aumentado la presión para poner fin al conflicto, que ha sumido a los mercados energéticos en la agitación y supone una amenaza creciente para la economía mundial.

En ​los últimos días se han producido ⁠los mayores recrudecimientos de los combates en el estrecho de Ormuz y sus alrededores desde que se iniciara el alto ‌el fuego hace un mes, y Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques el viernes.

ENFRENTAMIENTOS PONEN A PRUEBA ⁠EL ALTO EL FUEGO

El viernes se produjeron enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas ⁠iraníes y buques estadounidenses en el estrecho, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Fars. La agencia de noticias Tasnim citó posteriormente a una fuente militar iraní que afirmaba que la situación se había calmado, pero advertía que eran posibles nuevos enfrentamientos.

El ⁠ejército estadounidense afirmó que atacó dos buques vinculados a Irán que intentaban entrar en un puerto iraní y que ​un caza estadounidense alcanzó sus chimeneas, lo que les obligó a dar media vuelta.

Teherán ha ‌bloqueado en gran medida el tráfico marítimo no iraní a ‌través del estrecho desde que comenzó la guerra con los ataques aéreos estadounidenses e israelíes en todo Irán el ⁠28 de febrero. Antes de la guerra, una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasaba por esta estrecha vía navegable.

Estados Unidos impuso un bloqueo a los buques iraníes el mes pasado. Sin embargo, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, una evaluación de la CIA indicaba que Irán no sufriría una presión económica grave por el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes hasta ​dentro de unos ‌cuatro meses, lo que plantea dudas sobre la influencia de Trump sobre Teherán en un conflicto que ha sido impopular entre los votantes y los aliados de Estados Unidos.

Un alto funcionario de inteligencia calificó de falsas las "afirmaciones" sobre el análisis de la CIA, que fue publicado por primera vez por el Washington Post.

Los enfrentamientos se extendieron más allá de la vía navegable. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmaron que sus defensas aéreas se enfrentaron el ⁠viernes a dos misiles balísticos y tres drones procedentes de Irán, y que tres personas sufrieron heridas de gravedad moderada.

Irán ha atacado repetidamente a los Emiratos Árabes Unidos y a otros Estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. En lo que los Emiratos Árabes Unidos calificaron de grave escalada, Irán intensificó los ataques esta semana en respuesta al anuncio de Trump del "Proyecto Libertad" para escoltar a los buques en el estrecho, que suspendió tras 48 horas.

Trump afirmó el jueves que el alto el fuego, anunciado el 7 de abril, seguía vigente a pesar de los brotes de violencia, mientras que Irán acusó a Estados Unidos de incumplirlo.

"Cada vez que se plantea una solución diplomática, ‌Estados Unidos opta por una aventura militar temeraria", declaró el viernes el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi.

DIPLOMACIA Y SANCIONES

Estados Unidos ha encontrado escaso apoyo internacional en el conflicto. Tras reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Rubio cuestionó por qué Italia y otros aliados no respaldaban los esfuerzos de Washington para reabrir el estrecho, advirtiendo del peligroso precedente que supondría permitir que Teherán controlara una vía navegable internacional.

En declaraciones realizadas en Estocolmo, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que los países europeos compartían el objetivo de impedir ‌que Irán obtuviera armas nucleares y señaló que estaban trabajando para salvar las diferencias con Washington.

Mientras prosigue con la vía diplomática, Estados Unidos también ha endurecido las sanciones para presionar a Irán.

Días antes de que Trump viaje a China para reunirse con el presidente Xi Jinping, el ‌Tesoro de Estados Unidos anunció ⁠el viernes sanciones contra 10 personas y empresas, incluidas varias en China y Hong Kong, por ayudar a los esfuerzos del ejército iraní para hacerse con armas y materias primas utilizadas para construir los drones ​Shahed de Teherán.

El Tesoro afirmó en un comunicado que estaba dispuesto a actuar contra cualquier empresa extranjera que apoyara el comercio ilícito iraní y que podría imponer sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras, incluidas aquellas vinculadas a las refinerías de petróleo independientes de China.

Con información de Reuters