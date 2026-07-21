Se van después de años de cautiverio: la decisión que cambiará la vida de 30 animales del zoológico de Luján

Seis años después de la clausura del exZoológico de Luján, el proyecto para darle un nuevo hogar a los animales que permanecen en el predio continúa avanzando. A mediados de agosto se concretará una nueva etapa del operativo de rescate y reubicación, que permitirá trasladar a 30 felinos hacia santuarios especializados de Estados Unidos y Sudáfrica, donde vivirán en espacios adecuados a sus necesidades.

La confirmación llegó después de una reunión entre el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación Daniel Scioli y el veterinario Amir Khalil, quien es referente de la organización internacional Four Paws, que desde hace meses trabaja junto al Estado argentino en el operativo de relocalización de fauna silvestre más importante de la historia del país.

Qué pasó con el zoo de Luján y cómo será el traslado de los animales

El ex zoológico fue clausurado el 21 de febrero del 2020 luego de que el entonces Ministerio de Ambiente detectara graves irregularidades y recibiera numerosas denuncias por las condiciones en las que permanecían los animales. Desde entonces, el objetivo ha sido trasladar progresivamente a los ejemplares a santuarios especializados.

La próxima etapa del proyecto de relocalización contempla el traslado de dos contingentes de 15 grandes felinos cada uno. Un grupo viajará a un santuario de Estados Unidos y el otro será recibido en una reserva especializada de Sudáfrica.

Se trata de una operación de alta complejidad que requiere una planificación minuciosa. Antes de cada viaje, los animales son sometidos a evaluaciones veterinarias completas, procesos de adaptación para minimizar el estrés del traslado y estrictos controles sanitarios exigidos por los países de destino. Los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Los rescates que ya hechos

El antecedente más reciente del programa tuvo lugar el 23 de febrero, cuando los osos pardos Gordo y Florencia fueron trasladados al Santuario de Belitsa en Bulgaria y la tigresa de Bengala Flora fue derivada al Felida Big Cat Sanctuary en Países Bajos.

La intervención de Four Paws comenzó tras una evaluación realizada en noviembre del 2025, cuando especialistas examinaron a más de 60 grandes felinos y detectaron cuadros de estrés crónico, patologías de larga evolución y condiciones de alojamiento incompatibles con los estándares internacionales de bienestar animal.

"Hoy quedan alrededor de sesenta grandes felinos en el ex zoológico de Luján. Es un trabajo enorme el que falta, pero estos primeros traslados son un mensaje de esperanza para todos los que alguna vez levantaron la voz por estos animales", expresó la directora de Programas de Four Paws Luciana D'Abramo.