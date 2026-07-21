Atacante Micael del São José, expulsado antes de inicio partido en Brasil por orinar junto al banquillo

​El club brasileño São José sufrió la expulsión de su delantero ‌Micael antes ‌de su partido frente al São Caetano por la Copa Paulista, después de que el árbitro afirmara que el jugador había orinado junto al banquillo de suplentes.

El árbitro ​Gustavo Holanda ⁠Souza hizo caso omiso de ‌las súplicas de los desconcertados ⁠jugadores del São ⁠José y expulsó a Micael justo antes del inicio del partido del lunes.

"Expulsado ⁠por salir del campo de ​juego, para orinar al ‌lado de su ‌banco de suplentes, antes del inicio ⁠del partido", escribió el árbitro en su informe oficial del partido.

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A través de sus redes sociales, ​el ‌club pidió disculpas con humor por lo sucedido con un video del propio Micael al lado del banco de suplentes, ⁠haciendo como que orinaba en un principio mientras mantenía su teléfono celular en las manos.

"Micael, qué está haciendo ahí (se escucha que le preguntan al jugador) (...) Estoy pidiendo disculpas a los hinchas. ‌Con mi expulsión podría haber perjudicado a mi equipo", contesta Micael en el video.

Dado que Micael, cedido por el Sport Recife, fue expulsado antes ‌del partido, al São José se le permitió sustituirlo por Tche Tche ‌y comenzar ⁠con 11 jugadores.

Tche Tche marcó el primer gol del ​São José, que acabó ganando por 2-1.

Con información de Reuters