El desgarrador abrazo de un jugador de Marruecos tras eliminar a Países Bajos del Mundial 2026

El desgarrador abrazo de un jugador de Marruecos tras eliminar a Países Bajos

La Selección de Marruecos logró la clasificación a los octavos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con un triunfo por penales ante Países Bajos. Además de llevarse todos los flashes Yassine Bounou, el experimentado arquero marroquí, otra figura del equipo también fue protagonista con un hecho que no pasó inadvertido en las tribunas del Estadio BBVA de Guadalajara, México. Se trata nada más y nada menos que el goleador del seleccionado, Ismael Saibari, quien lleva tres tantos de los siete hechos.

El emotivo abrazo de Saibari con su mamá tras la victoria de Marruecos vs. Países Bajos en el Mundial

Si bien no marcó durante los 120 minutos entre el tiempo reglamentario y el alargue, el hombre del PSV Eindhoven neerlandés sí lo hizo en la tanda convirtiendo el remate decisivo desde los doce pasos. Después de inflar la red, el volante ofensivo se dirigió a donde estaba su madra para abrazarla. La imagen fue captada en vivo por personas alrededor y rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Ahora Marruecos cuenta los días para jugar ante Canadá por los octavos de final en otro cruce fundamental para seguir en carrera en la Copa del Mundo.

El camino de Marruecos en el Mundial 2026

Fase de grupos:

Brasil 1-1 Marruecos (Ismael Saibari).

(Ismael Saibari). Marruecos 1-0 Escocia (Ismael Saibari).

1-0 Escocia (Ismael Saibari). Marruecos 4-2 Haití (Achraf Hakimi, Ismael Saibari, Soufiane Rahimi y Gessime Yassine).

16avos de final:

Marruecos 1-1 Países Bajos (Issa Diop) - 3-2 en los penales.

El emotivo abrazo de Ismael Saibari con su madre tras el triunfo de Marruecos ante Países Bajos

Cuándo vuelve a jugar Marruecos en el Mundial 2026: rival, hora, TV y cómo ver el partido online

El combinado marroquí buscará la clasificación a cuartos de final cuando se enfrente el próximo sábado 4 de julio a Canadá en Houston por el duelo correspondiente a los octavos de final. El mismo tendrá lugar desde las 14 horas de nuestro país y el equipo que triunfe se verá las caras con qel que gane en el cruce de Paraguay contra Francia o Suecia.

Marruecos vs. Canadá: quién gana el partido según la IA

El cruce de octavos de final del Mundial 2026 entre Marruecos y Canadá ya está en la mira de los principales modelos de Inteligencia Artificial. Según Gemini, se destaca lo siguiente:

Las predicciones de modelos basados en datos se inclinan ligeramente hacia Marruecos.