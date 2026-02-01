Chau: el matemático que siempre acertaba falló con Países Bajos y la IA dio al campeón del Mundial 2026: "2-1 infartante"

El matemático que siempre acertaba falló y Países Bajos quedó fuera del Mundial 2026.

El matemático alemán Joachim Klement, que había acertado con los últimos tres campeones de las Copas del Mundo, esta vez falló en el Mundial 2026. Es que, antes del arranque del torneo, había pronosticado que Países Bajos iba a levantar el trofeo por primera vez en su historia en la gran final del domingo 19 de julio.

Sin embargo, el encuentro por el título a disputarse en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) no tendrá a la ex Holanda como protagonista. En los 16avos de final, le ganaba a Marruecos por 1-0 con el gol de Cody Gakpo, pero llegó el empate sobre la hora y luego la derrota por penales. Una vez consumada la nueva eliminación de "La Naranja Mecánica", la Inteligencia Artificial (IA) recogió el guante y auguró quién será el campeón ahora.

El matemático que siempre acertaba falló y Países Bajos quedó fuera del Mundial 2026.

La IA dio al verdadero campeón del Mundial 2026, tras el fallo del matemático que parecía infalible

Tras la temprana despedida de Países Bajos en el arranque de los playoffs, de acuerdo con la Inteligencia Artificial será la Selección Argentina la que se coronará frente a Francia en la final otra vez. De hecho, desde la herramienta tecnológica aportada por Google (Gemini) apuntaron cómo terminarán todos los duelos de los 16avos de final que faltan y que se vienen en estos días.

Los pronósticos de la IA de los 16avos de final que faltan del Mundial 2026

Francia vs. Suecia: Mbappé y compañía no perdonan. Francia avanza ganando 3-1.

Mbappé y compañía no perdonan. Francia avanza ganando 3-1. Portugal vs. Croacia: Un choque de titanes europeos. Se define por detalles: Portugal pasa ganando 2-1.

Un choque de titanes europeos. Se define por detalles: Portugal pasa ganando 2-1. España vs. Austria: El juego de posesión de España asfixia a Austria. Victoria de la Roja por 2-0.

El juego de posesión de España asfixia a Austria. Victoria de la Roja por 2-0. Estados Unidos vs. Bosnia: Los norteamericanos imponen su localía y frescura física: 3-1 para EE.UU.

Los norteamericanos imponen su localía y frescura física: 3-1 para EE.UU. Bélgica vs. Senegal: El cruce más físico y parejo. Senegal sorprende a una Bélgica en transición y pasa por 2-1.

El cruce más físico y parejo. Senegal sorprende a una Bélgica en transición y pasa por 2-1. Costa de Marfil vs. Noruega: Haaland lucha con todo, pero el bloque de Costa de Marfil es más equilibrado y avanza por 1-0.

Haaland lucha con todo, pero el bloque de Costa de Marfil es más equilibrado y avanza por 1-0. México vs. Ecuador: Un clásico americano muy caliente. Ecuador, con su potencia física, lo define en el tramo final: 2-1 para la Tri.

Un clásico americano muy caliente. Ecuador, con su potencia física, lo define en el tramo final: 2-1 para la Tri. Inglaterra vs. Congo: Inglaterra maneja el partido de inicio a fin y golea 3-0.

Inglaterra maneja el partido de inicio a fin y golea 3-0. Argentina vs. Cabo Verde: La Scaloneta impone condiciones desde el vestuario. Victoria tranquila por 3-0.

La Scaloneta impone condiciones desde el vestuario. Victoria tranquila por 3-0. Australia vs. Egipto: Salah intenta cargar con su equipo, pero Australia, en un partido aburrido y defensivo, lo gana 1-0 de pelota parada.

Salah intenta cargar con su equipo, pero Australia, en un partido aburrido y defensivo, lo gana 1-0 de pelota parada. Suiza vs. Argelia: Los suizos, siempre ordenados y difíciles de batir, se imponen por la mínima: 1-0.

Los suizos, siempre ordenados y difíciles de batir, se imponen por la mínima: 1-0. Colombia vs. Ghana: Luis Díaz y el gran momento de Colombia pesan más. Victoria cafetera por 2-0.

Cómo sale la final del Mundial 2026 según la IA

El tercer capítulo de una rivalidad moderna que ya es leyenda. Francia busca venganza de 2022 y Argentina busca retener la corona. Es un partido táctico al principio, pero que se rompe en la segunda mitad. Mbappé frota la lámpara para los franceses, pero el juego colectivo, el corazón y el hambre de gloria de la Scaloneta vuelven a inclinar la balanza.

Tras un infartante 2-1…

¡ARGENTINA ES EL CAMPEÓN DEL MUNDO! (logrando el histórico bicampeonato).