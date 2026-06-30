Quintela presentó el Plan Quinquenal Minero en el CFI y rechazó el RIGI para La Rioja: "Una competencia desleal"

En un acto realizado junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó este martes el Plan Quinquenal Minero 2026-2030. La propuesta busca atraer inversiones, promover el desarrollo económico y consolidar un modelo de minería con participación estatal, seguridad jurídica y beneficios para la economía provincial. En ese marco, Quintela reafirmó su rechazo al RIGI promovido por el Gobierno nacional y defendió un esquema de desarrollo con mayor protagonismo del Estado y de las provincias.

Durante la presentación, el mandatario sostuvo que la provincia ofrece condiciones de previsibilidad para los inversores sin necesidad de adherir al RIGI. “Con respecto al tema de la seguridad jurídica, en La Rioja está garantizada porque nosotros no modificamos las reglas de juego. Simplemente consideramos que el RIGI no es conveniente para provincias como la nuestra, creo que no es conveniente para el país tampoco, porque el RIGI representa una competencia desleal con nuestras industrias, con nuestras empresas y es una inversión que tiene una política extractiva muy fuerte, pero que no deja recursos en nuestro país”.

El mandatario también cuestionó que ese régimen no contemple obligaciones vinculadas a la contratación de mano de obra local, la participación de proveedores regionales o el fortalecimiento de la industria nacional. “Para una inversión de esta característica lo que se busca es que se le brinde la oportunidad y posibilidad a nuestra gente de poder trabajar, crecer, desarrollarse y entre todos juntos ganar: gana la empresa, la provincia y el país”.

Además, afirmó que, si es necesario discutir incentivos para promover inversiones, deberían impulsarse mediante una ley específica y no con mecanismos como el RIGI o el denominado Súper RIGI.

El Plan Quinquenal y los proyectos mineros

Quintela señaló que actualmente La Rioja cuenta con 26 proyectos mineros en marcha, de los cuales 17 se encuentran en etapa de prospección y nueve en exploración. “Buscamos mayores inversores para desarrollarnos. Si bien tenemos 17 proyectos que están en prospección y 9 que están ya con exploración, es muy importante porque el resultado de la exploración va a significar el paso posterior hacia la explotación o la venta de la minera”.

En ese sentido el gobernador remarcó que la minería debe servir como herramienta para diversificar la matriz productiva y generar recursos que permitan fortalecer otros sectores económicos como el turismo, la gastronomía, la hotelería, el comercio, la industria y la producción agropecuaria.

Consultado sobre la posibilidad de implementar un esquema similar al RIGI en la provincia, Quintela descartó esa alternativa y aseguró que los inversores no la han planteado. “En nuestra provincia hay actualmente 26 proyectos en marcha y, hasta el momento, ninguno de ellos planteó la necesidad de adherir al RIGI. Desde el Gobierno sostenemos que La Rioja ofrece seguridad jurídica independientemente de ese régimen, y esa es una garantía que los inversores valoran”.

Asimismo, el mandatario riojano agregó: “Varias de las empresas que hoy son beneficiarias del RIGI ya estaban invirtiendo en nuestra provincia antes de su creación y continúan desarrollando sus proyectos allí. En ningún momento condicionaron sus inversiones a la existencia del RIGI ni solicitaron ese beneficio para radicarse en La Rioja”.

Participación estatal y beneficios para la provincia

En relación con los beneficios que deja la actividad minera, el gobernador explicó que el esquema provincial combina el cobro de regalías con la participación del Estado en determinados emprendimientos. “Nosotros procuramos asociarnos a través de las empresas que tiene el Estado, que es el EMSI y el CALPA, para asociarnos con los distintos inversores; nosotros ponemos el metal, en este caso las riquezas minerales, y ellos ponen la inversión en recursos para desarrollar y extraer esas riquezas”.

También precisó que “el 3% de las regalías mineras se mantiene” y que la participación adicional se negocia en cada proyecto. Según explicó, el objetivo principal es que la actividad minera genere desarrollo económico sostenible, empleo y oportunidades para diversificar la economía riojana una vez finalizada la explotación de los recursos.