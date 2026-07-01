Como en el Mundial 2026: por qué es clave sumar pausas de hidratación a tu vida diaria

A pesar de la polémica por las pausas de hidratación durante el Mundial 2026, los especialistas señalan que, para quienes miramos desde afuera de la cancha, hay un hábito que no es negociable: tomar agua. Habitualmente, al mirar los partidos entre amigos o familia, se opta por otras bebidas o incluso no se toma nada, lo que puede llevar a una “deshidratación silenciosa” que afecta la salud.

Cómo combatir la deshidratación silenciosa durante el Mundial 2026

La atención en el partido, la elección de otro tipo de bebidas y el clima frío llevan a dejar en último lugar el hábito de tomar agua. En ese contexto, la Carolina Arriva, médica especialista en Cardiología y asesora de Glaciar Baja en Sodio, explica que la "deshidratación silenciosa" es una condición que puede pasar inadvertida, pero genera cansancio, falta de energía y dificultades para mantener la atención, y brinda tips claves para que eso no suceda.

"Las bajas temperaturas reducen la sensación de sed y muchas personas creen que solo necesitan incorporar líquidos cuando sienten la necesidad de tomar algo, pero el organismo puede comenzar a verse afectado antes de que aparezca esa señal", explica la especialista.

Y recomienda: "Es conveniente distribuir el consumo de agua a lo largo del día y sostener rutinas que favorezcan una hidratación adecuada", explicó Arriva, médica miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y asesora de Glaciar Baja en Sodio.

Entre las recomendaciones para cuidar la salud en este Mundial 2026, se encuentran:

No esperar a tener sed para tomar agua: la sensación de sed no siempre llega a tiempo. Lo ideal es incorporar líquidos de manera regular a lo largo del día. Podés usar las pausas de hidratación de los partidos como recordatorio.

la sensación de sed no siempre llega a tiempo. Lo ideal es Complementar la hidratación con una alimentación rica en frutas y verduras, que aportan agua y minerales.

con una alimentación rica en frutas y verduras, que aportan agua y minerales. Elegí una hidratación saludable todos los días: Incorporar aguas bajas en sodio dentro de la rutina diaria puede ser una alternativa para quienes buscan acompañar el cuidado de su salud cardiovascular.

Incorporar aguas bajas en sodio dentro de la rutina diaria puede ser una alternativa para quienes buscan acompañar el cuidado de su salud cardiovascular. Ventilá los ambientes cerrados para evitar la sequedad excesiva y humidificar el aire en caso de uso prolongado de calefacción.

para evitar la sequedad excesiva y humidificar el aire en caso de uso prolongado de calefacción. Evitá permanecer sentado durante períodos muy prolongados y realizá pausas, también aprovecha a levantarte y caminar.

Cuáles son las señales de que estás deshidratado

Cansancio

Dolor de cabeza

Boca seca

Dificultades para concentrarse pueden ser señales tempranas de una hidratación insuficiente.

La orina es una gran forma de medir y revisar la hidratación; los tonos claros suelen ser una buena señal, mientras que los más oscuros pueden ser una señal de alerta.