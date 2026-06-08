¿Tomás agua antes de dormir? Un médico cómo puede afectar en la calidad del sueño.

Beber agua es una de las recomendaciones más repetidas por médicos y especialistas en salud. Mantener una hidratación adecuada favorece el funcionamiento de los órganos, ayuda a regular la temperatura corporal y participa en numerosos procesos esenciales para el organismo. Sin embargo, aunque el agua es indispensable para la salud, algunos expertos advierten que el momento en que se consume también puede marcar una diferencia importante.

El doctor Julio Maset, divulgador médico de Cinfa, explicó que tomar grandes cantidades de agua justo antes de acostarse podría tener consecuencias negativas para el descanso nocturno. Según señaló, el problema no es la hidratación en sí misma, sino el hecho de obligar al cuerpo a procesar una cantidad importante de líquido cuando está preparándose para dormir. Esto puede aumentar las probabilidades de despertarse varias veces durante la noche para ir al baño, fragmentando el sueño y dificultando el descanso profundo.

Uno de los aspectos más interesantes de la explicación del especialista tiene que ver con la vasopresina, una hormona que desempeña un papel clave durante las horas de sueño. Maset explicó que durante la noche el organismo ajusta la producción de esta hormona para reducir la cantidad de orina que generan los riñones. Gracias a este mecanismo biológico, la mayoría de las personas puede dormir varias horas seguidas sin necesidad de levantarse constantemente para ir al baño.

Sin embargo, cuando se consume una gran cantidad de agua poco antes de acostarse, ese equilibrio natural puede verse alterado. El cuerpo debe procesar el exceso de líquido y aumenta la probabilidad de que aparezcan despertares nocturnos relacionados con la necesidad de orinar. Según el médico, "durante la noche se ajusta la hormona vasopresina para disminuir la producción de orina", un proceso que favorece el descanso continuo. Cuando este mecanismo se ve sobrecargado por una ingesta elevada de líquidos antes de dormir, el sueño puede volverse más fragmentado.

Por qué despertarse varias veces afecta el descanso

Muchas personas consideran que levantarse una o dos veces durante la noche no representa un problema importante. Sin embargo, los especialistas en sueño explican que incluso interrupciones breves pueden alterar los ciclos normales de descanso.

Mientras dormimos, el cerebro atraviesa distintas fases que cumplen funciones específicas relacionadas con la memoria, la recuperación física, el equilibrio hormonal y la regulación emocional. Cuando el sueño se interrumpe repetidamente, estas etapas pueden verse afectadas, incluso aunque la persona vuelva a dormirse rápidamente.

Entonces, ¿hay que dejar de tomar agua por la noche?

La respuesta es no. Los especialistas coinciden en que la hidratación sigue siendo una prioridad y que nadie debería restringir el consumo de agua si tiene sed. Lo que recomiendan es distribuir la ingesta de líquidos de manera más equilibrada a lo largo del día para evitar llegar a la noche con una necesidad excesiva de beber. De esta manera, se puede mantener una hidratación adecuada sin aumentar las probabilidades de interrupciones nocturnas.

¿Tomás agua antes de dormir? Un médico cómo puede afectar en la calidad del sueño

Además, determinadas personas, como los adultos mayores o quienes padecen ciertas enfermedades urinarias, suelen ser más sensibles a este fenómeno y podrían beneficiarse especialmente de evitar grandes cantidades de líquido poco antes de acostarse. Los expertos recuerdan que la calidad del descanso depende de múltiples factores: la exposición a pantallas, los horarios irregulares, el estrés, la alimentación y también algunos hábitos aparentemente inocentes, como beber mucha agua antes de acostarse.

Por eso, aunque el agua sigue siendo una aliada indispensable para la salud, prestar atención al momento en que se consume podría ayudar a dormir de manera más continua y reparadora. La clave, según los especialistas, no está en beber menos, sino en hacerlo de forma más estratégica a lo largo del día.