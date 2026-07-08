Rusia intenta interferir los sistemas Starlink para contrarrestar los drones ucranianos

Miembros del 422.º Regimiento de Sistemas No Tripulados 'Luftwaffe' de las Fuerzas Armadas de Ucrania transportan un dron de reconocimiento Shark hasta un punto de lanzamiento

Las fuerzas rusas están tratando de contrarrestar los ataques ucranianos con drones de "alcance medio" camuflando cargamentos e instalando potentes sistemas ‌de interferencia para perturbar el ‌sistema de internet satelital Starlink de Elon Musk, dijeron a Reuters comandantes y pilotos ucranianos de drones.

El desarrollo por parte de Kiev de drones de "alcance medio" capaces de alcanzar objetivos a decenas de kilómetros detrás de las líneas del frente de forma precisa y barata, y que a menudo son pilotados mediante Starlink, ha transformado la guerra en Ucrania.

En una campaña coordinada de ataques de ​alcance medio este año, ⁠Ucrania ha atacado líneas de suministro, instalaciones de almacenamiento de combustible, sistemas ‌de defensa antiaérea y centros de mando, perturbando la logística de ⁠las fuerzas rusas y causando escasez de ⁠combustible en Crimea, ocupada por Rusia.

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Pero Rusia está desarrollando ahora numerosas formas de intentar contrarrestar los ataques de alcance medio, dijeron cuatro comandantes y pilotos de drones ⁠a un equipo de Reuters que visitó al 422º Regimiento de ​Sistemas No Tripulados de Ucrania mientras trabajaba en la región ‌meridional de Zaporiyia.

DISPOSITIVOS DE INTERFERENCIA

Los métodos ‌de Rusia para proteger combustible y otros suministros militares van desde ocultar ⁠envíos en vehículos civiles hasta usar sofisticados dispositivos de interferencia electrónica para bloquear las conexiones utilizadas para pilotar los drones, dijeron.

Rusia ha instalado dispositivos de interferencia cerca de localidades e instalaciones militares, incluidos algunos capaces de perturbar los sistemas ​Starlink operados ‌por SpaceX, de Musk, afirmaron.

La mayoría de las misiones ucranianas de alcance medio se realizan usando Starlink, que permite a un piloto comunicarse a distancia con un dron y que se había considerado en gran medida inmune a las interferencias.

Serhii Beskrestnov, asesor del Ministerio de ⁠Defensa de Ucrania, dijo que Rusia estaba desplegando un sistema de interferencia llamado Volna Kupol Garant que emite una señal lo bastante potente como para desestabilizar la conexión de Starlink en un área de unos 20 kilómetros cuadrados. Añadió que hasta ahora se habían detectado unos 10.

Sin embargo, el propio sistema es un objetivo destacado para las tripulaciones ucranianas de drones, interesadas en eliminar cualquier obstáculo para sus vuelos.

El 422º ‌regimiento ha participado en operaciones para atacar dos de estos sistemas, incluido uno que fue alcanzado varias horas después de ser detectado en una misión conjunta con el servicio de seguridad SBU, dijo Kolesnyk.

Un video de un ataque mostró una gran explosión cuando un dron impactó en un sitio que contenía seis grandes cajas ‌parecidas a remolques.

"En cuanto atacamos esa instalación, nuestros drones equipados con Starlink volaron sin problemas", dijo un comandante de tripulación que usa el indicativo "Dyryhent".

Musk, entretanto, ha impedido a las ‌fuerzas rusas usar Starlink ⁠para evitar que Moscú lo emplee en sus propios ataques con drones.

SpaceX no respondió a una solicitud de comentarios para ​este artículo, como tampoco lo hizo el Ministerio de Defensa de Rusia. Reuters no pudo verificar de forma independiente las tácticas utilizadas por Rusia para evitar los ataques.

(Edición de Daniel Flynn y Timothy Heritage; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)