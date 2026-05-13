El uso de la tarjeta SUBE llegó a su piso histórico, pero el fin de las promociones la puede revivir

El uso de la tarjeta SUBE se derrumbó más de 20 por ciento en febrero y alcanzó su peor registro histórico, de acuerdo a datos del Banco Centrla (BCRA). Sin embargo, mayo puede marcar un punto de quiebre para los usuarios. Ante la brutal disminución de ofertas promocionales por parte de bancos y billeteras virtuales, el único mecanismo agresivo de descuentos lo ofrece Red SUBE, sistema que no rige para el ya extendido y habitual pago con QR.

Con los sucesivos tarifazos aplicados en el transporte público por el gobierno de Javier Milei, en los últimos dos años proliferaron las promociones de bancos y billeteras virtuales que fueron aprovechadas por los usuarios para alivianar el costo del viaje, en claro detrimento de la tarjeta SUBE. Actualmente, el gasto supera los 100.000 pesos por mes.

Según el último Informe Mensual de Pagos Minoristas que difundió el BCRA, se realizaron cerca de 222,7 millones de viajes mediante la tarjeta SUBE en febrero, lo cual representó un desplome de 21,3 por ciento respecto al mismo mes de 2025. Al revisar la serie histórica que finaliza en 2019, no hay antecedentes de una disminución de esta magnitud. Comparado con diciembre de 2023, la cantidad de viajes casi que se redujo a la mitad.

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En el ranking, los derrumbes más fuertes también se habían registrado bajo la gestión libertaria:

En enero de 2026 se realizaron 240,4 millones de viajes (-18,4 por ciento)

En marzo de 2024 se realizaron 327,6 millones de viajes (-18,1 por ciento)

En diciembre de 2025 se realizaron 311 millones de viajes (-16,4 por ciento)

En enero de 2025 se realizaron cerca de 305 millones de viajes (-14,4 por ciento)

En febrero de 2025 se realizaron 294,5 millones de viajes (-13,9 por ciento)

En julio de 2024 se realizaron 339,1 millones de viajes (-13,5 por ciento)

En diciembre de 2024 se realizaron 372 millones de viajes (-12,5 por ciento)

En septiembre de 2025 se realizaron 351,2 millones de viajes (-10,6 por ciento)

A contramano y en alza respecto a meses previos, se concretaron 24 millones de viajes vía QR, que totalizaron $ 26,5 mil millones, registrándose principalmente en colectivos (21,7 millones, el 90,2 por ciento del total) y en las distintas líneas de subterráneos (2,4 millones, el 9,8 por ciento).

De acuerdo a un informe elaborado en conjunto por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Conicet, ya hacia finales de 2025 los pagos mediante códigos QR se consolidaron como el método electrónico más elegido dentro del transporte público.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los medios alternativos a la tarjeta SUBE ya explicaban el 34 por ciento de los viajes en subte y el 6,2 por ciento en colectivos. En tanto, en el interior del país, la utilización de este sistema alcanzaba el 14 por ciento, con una adopción más marcada en ciudades como Córdoba y Mendoza.

SUBE: por qué mayo puede ser un punto de quiebre

A diferencia de los últimos meses, en mayo se percibió un recorte a las promociones de descuento en el transporte público por parte de entidades financieras. Actualmente, solo quedaron vigentes:

Naranja X | NFC | Subtes y colectivos

100 por ciento de reintegro. Tope : $10.000 por tarjeta

Ripio NFC

100 por ciento reintegro- Tope : según nivel en Ripio

Cuenta DNI en colectivos

Tarjetas de débito Visa emitidas por el BAPRO y vinculadas a la billetera virtual de la entidad

100 por ciento de reintegro

MODO | Con tarjetas Visa en colectivos | Tecnología NFC

20 por ciento de reintegro con banco Macro

Ante el auge del pago con QR y las ofertas, muchos usuarios se acostumbraron a manejarse con esta modalidad. Sin embargo, ya sin beneficios extendidos, la tarifa que se abona es la determinada para una tarjeta SUBE registrada.

¿Por qué conviene pagar con la tarjeta física? el sistema de descuentos de entre el 50 y el 75 por ciento que ofrece RED SUBE solo rige para el plástico o la cuenta asociada en la cuenta de la app SUBE, pero no incluye el pago vía QR proveniente de otra entidad. Por ejemplo, pagando con Mercado Pago no se puede aplicar el beneficio.

Así, ante una menor paleta de descuentos, los pasajeros podrían volcarse a la tarjeta y marcar un repunte desde el piso en el que se encuentra.