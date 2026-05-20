China dice que comprará 200 aviones Boeing y pedirá una prórroga de la tregua comercial con EEUU

Un Boeing 737 MAX 8 aterriza en el aeropuerto Boeing Field, en Seattle, Washington, EEUU

China anunció el miércoles que comprará 200 aviones Boeing y solicitará una prórroga de la tregua comercial alcanzada con Estados Unidos, que expira este mes de noviembre, tras una cumbre ‌de alto nivel entre los líderes de ‌ambos países destinada a estabilizar las relaciones bilaterales.

La compra, anunciada en un comunicado del Ministerio de Comercio chino, supuso la primera confirmación por parte de Pekín del pedido a Boeing, aunque no dio más detalles sobre los tipos de aviones que China compraría.

Si se concretan, los pedidos supondrían el primer gran acuerdo de Boeing en China en casi una década, después de que el fabricante de aviones estadounidense quedara prácticamente excluido del segundo mercado aeronáutico más grande del mundo en un clima de tensión comercial entre Pekín ​y Washington.

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El presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, visitó China la semana pasada para celebrar una cumbre con el presidente Xi ‌Jinping, en un viaje que dio lugar a una serie de compromisos comerciales, entre ⁠los que se incluyen la compra de aviones Boeing y ⁠el acceso al mercado agrícola.

Trump dijo tras la cumbre de Pekín que las compras de Boeing podrían ascender a hasta 750 aviones, y añadió que estarían equipados con motores de GE Aerospace.

Estados Unidos proporcionará a China ⁠garantías de suministro de piezas y componentes para motores de avión en el marco del ​acuerdo con Boeing, según informó el ministerio chino.

TREGUA COMERCIAL

Ambas partes buscarán recortes ‌arancelarios recíprocos por un valor de 30.000 millones de ‌dólares o más en cada caso, según el ministerio, que añadió que los aranceles estadounidenses ⁠sobre China no deben superar el nivel establecido en el acuerdo alcanzado el año pasado.

"Si reducen los aranceles de productos (por valor de) unos 30.000 millones de dólares, esto supondría alrededor del 10% de las importaciones estadounidenses procedentes de China. Esto no es lo suficientemente significativo como para cambiar las previsiones del PIB ​del mercado", dijo ‌Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

"No obstante, se trata de un paso positivo en la dirección correcta. Mientras los dos países mantengan conversaciones para estabilizar las relaciones bilaterales, es una buena noticia para los inversores globales".

China y EEUU alcanzaron un acuerdo en Kuala Lumpur antes de la reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur ⁠en octubre, que prorrogó su tregua arancelaria por un año.

El acuerdo incluía reducciones de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos y una pausa en las nuevas restricciones de Pekín sobre los minerales de tierras raras y los imanes, que son vitales para tecnologías como la electrónica de consumo, los vehículos eléctricos y la defensa.

La declaración se produjo después de que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijera a Reuters que el Gobierno de Trump "no tenía prisa" por prorrogar la tregua arancelaria y comercial sobre minerales críticos con China, lo que ‌apunta a más negociaciones con Pekín en los próximos meses para renovarla.

Ambas partes colaborarán para abordar las preocupaciones mutuas sobre los controles de exportación, según el ministerio, que añadió que Pekín revisa las solicitudes de licencias de exportación de minerales críticos, incluidas las tierras raras destinadas a usos civiles.

La Casa Blanca dijo en una nota informativa publicada el domingo que China compraría al menos 17.000 millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses entre ‌2026 y 2028, excluyendo un compromiso ya existente sobre la soja.

La declaración del Ministerio de Comercio chino no confirmó la cifra, pero señaló que ambas partes lograron "resultados positivos" en el sector agrícola y alcanzaron acuerdos sobre el acceso ‌recíproco a los mercados.

Pekín ⁠restablecerá el registro de los exportadores de carne de vacuno estadounidenses que cumplan los requisitos y reanudará las importaciones de algunos productos avícolas estadounidenses, según el ministerio.

Estados Unidos ​se ha comprometido a eliminar o avanzar en la eliminación de varias barreras no arancelarias que afectan a las exportaciones agrícolas chinas, con medidas que facilitarían las exportaciones de productos lácteos chinos, añadió.

Con información de Reuters