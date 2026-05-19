Taiwán dice que las acciones militares chinas son la principal fuente de inestabilidad en la región

FOTO DE ARCHIVO. El portaaviones chino Liaoning (C) participa en un ejercicio militar de la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China en el océano Pacífico occidental

"China es la principal ​fuente de inquietud e inestabilidad en la región debido a sus continuas actividades militares", dijo el martes el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, al tiempo que el ‌Ministerio de Defensa informaba de que el ‌ejército chino estaba llevando a cabo de nuevo maniobras cerca de la isla.

China, que considera a Taiwán —gobernado democráticamente— como territorio propio, ha intensificado su presión militar y política y ha rechazado las repetidas peticiones de diálogo del presidente, Lai Ching-te, tildándolo de "separatista".

En comentarios a la prensa en Taipéi, antes del segundo aniversario de la toma de posesión de Lai el miércoles, Cho expresó su preocupación por las intenciones de China.

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"La República Popular China sigue llevando a cabo maniobras ​militares de diversa escala y ⁠tipo en la región del estrecho de Taiwán, la región indopacífica, el mar de China ‌Meridional e incluso en torno a Japón, lo que afecta a la ⁠seguridad de la navegación", dijo.

"Esta es la mayor fuente de ⁠inquietud e inestabilidad en la región".

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a una solicitud de comentarios.

MANIOBRAS CHINAS

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó el martes de que ⁠China había llevado a cabo de nuevo una "patrulla conjunta de preparación para el combate" ​alrededor de la isla, y facilitó una imagen de un caza ‌chino J-16 tomada desde un F-16 taiwanés, y ‌otra de un buque de guerra chino al suroeste de la isla.

"Las amenazas y las ⁠acciones provocadoras de los aviones y buques militares del Partido Comunista Chino son el único factor que socava la paz y la estabilidad regionales", dijo el ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Defensa de China tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Las fuerzas armadas chinas operan casi ​a diario en ‌torno a Taiwán, y el martes por la mañana su Armada informó de que se había enviado un grupo de combate de portaaviones, liderado por el Liaoning, a las "aguas pertinentes" del Pacífico occidental, aunque no facilitó una ubicación exacta.

Los buques llevarán a cabo disparos con munición real y otros ejercicios para "poner a prueba y ⁠mejorar las capacidades de entrenamiento de combate realista de las fuerzas", según un comunicado.

"Se trata de un entrenamiento rutinario organizado de acuerdo con el plan anual, cuyo objetivo es mejorar la capacidad del ejército para cumplir sus misiones, y que cumple plenamente con el derecho y la práctica internacionales."

Cho reiteró que la República de China, nombre oficial de Taiwán, es un "país soberano e independiente", y volvió a hacer un llamamiento al diálogo.

"Seguimos esperando que haya intercambios sanos y ordenados entre las dos orillas del estrecho ‌de Taiwán, y un diálogo basado en la igualdad y la dignidad. Este ha sido nuestro principio constante."

El miércoles por la mañana, Lai ofrecerá una rueda de prensa para conmemorar su segundo año en el cargo.

Además de pronunciar unas palabras con motivo del aniversario, Lai esbozará la "visión nacional futura y la orientación política" del Gobierno, según informó su oficina en un breve comunicado.

Lai también se enfrenta ‌a retos internos, dado que la oposición cuenta con la mayoría de escaños en el Parlamento y ha utilizado su mayoría para obstaculizar los planes del Gobierno, especialmente el gasto en defensa, y aprobar ‌su propia legislación.

El martes fracasó ⁠una moción del Parlamento para someter a un juicio político a Lai, una votación en gran medida simbólica, ya que necesitaba el apoyo de dos ​tercios de los legisladores y la oposición carece de los números necesarios para ello.

Con información de Reuters