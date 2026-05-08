Trump hace públicos expedientes sobre ovnis que antes eran secretos

Imagen de un fenómeno aéreo no identificado reportado en 2024, incluido en una serie de documentos publicados por el Departamento de Defensa de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, ‌Pete Hegseth, hicieron públicos ‌el viernes decenas de documentos anteriormente clasificados sobre supuestos avistamientos de ovnis y vida alienígena y extraterrestre, con el fin de ofrecer lo que denominaron "una transparencia sin precedentes" al público.

La esperada divulgación de los documentos y ​fotos de "fenómenos anómalos ⁠no identificados" irá seguida de futuras publicaciones ‌a medida que se desclasifiquen más ⁠materiales, según informó el ⁠Departamento de Defensa en un comunicado.

Los cerca de 170 archivos incluían una foto de "fenómenos no identificados" ⁠tomada desde la superficie lunar durante ​la misión lunar Apolo 12 en ‌1969 y una transcripción ‌de la tripulación del Apolo 17 en ⁠la que se describían objetos no identificados vistos desde la Luna en 1972.

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En una transcripción de la misión Apolo 17, el ​piloto Ronald ‌Evans informó de "unas cuantas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo así, que pasan flotando a nuestro lado mientras maniobramos".

"Estos archivos, ocultos tras la clasificación ⁠de seguridad, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", afirmó Hegseth en un comunicado.

Es probable que la publicación avive un nuevo debate sobre el secretismo del Gobierno ‌y la posible existencia de vida en el cosmos.

"Mientras que las administraciones anteriores no han sido transparentes sobre este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por ‌sí misma: '¿QUÉ DEMONIOS ESTÁ PASANDO?'", dijo Trump en un comunicado. "¡Diviértanse y disfruten!".

La medida fue bien recibida por ‌los legisladores ⁠Tim Burchett y Anna Paulina Luna, ambos defensores de la desclasificación de ​los archivos sobre ovnis. Luna afirmó que se esperaba una nueva tanda de material en unos 30 días.

(Editado en español por Juana Casas )