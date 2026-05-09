Juez corte suprema de Brasil bloquea proyecto que daría libertad anticipada a Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ‌prohibió la aplicación de ‌una reducción drástica de la pena de 27 años de prisión impuesta al expresidente Jair Bolsonaro por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, según se desprende de un documento judicial hecho ​público el sábado.

Dos ⁠partidos políticos brasileños y la asociación de ‌prensa ABI impugnaron esta semana por ⁠separado el proyecto de ley, ⁠que podría haber liberado a Bolsonaro en 2028.

El mes pasado, el Congreso anuló el veto del presidente ⁠Luiz Inácio Lula da Silva al ​proyecto de ley, pero los demandantes ‌solicitaron al máximo tribunal ‌de Brasil que lo anulara, alegando que el ⁠proyecto era inconstitucional.

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Aprobado el año pasado, el proyecto de ley reduciría la pena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos ​años, según ‌afirmaron los legisladores en su momento, y reduciría las condenas de los condenados por los disturbios de enero de 2023, cuando los partidarios de Bolsonaro invadieron y ⁠saquearon el palacio presidencial, el Tribunal Supremo y el Congreso.

Moraes dictaminó que el proyecto de ley no debe aplicarse hasta que el tribunal supremo de Brasil concluya dos procedimientos judiciales en los que los demandantes solicitaron la anulación de la medida, a ‌la que calificaron de inconstitucional.

Los abogados de Bolsonaro aún no han solicitado formalmente que el tribunal considere una reducción de la pena de prisión del líder de derecha en virtud del proyecto ‌de ley. El viernes presentaron un recurso de revisión penal ante el Supremo Tribunal para revocar la sentencia.

El ‌expresidente ha ⁠estado cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario por motivos humanitarios, tras un régimen ​inicial de 90 días autorizado por razones médicas.

Con información de Reuters