Femicidio en Los Polvorines: una mujer fue asesinada tras defender de un abuso sexual a su hija

Un femicidio se perpetuó en la localidad bonaerense de Los Polvorines durante la madrugada del pasado jueves. El agresor, identificado como Esteban Lorenzo Amarilla (26), era un conocido de la familia que presuntamente ingresó al domicilio a través de una ventana y mató a Yolanda Raquel Cáceres (52). El femicida se encuentra prófugo.

El ataque ocurrió en una vivienda de la calle Velázquez al 4100 y se desencadenó cuando la hija de Yolanda, una niña de aproximadamente 9 años, se despertó mientras el sujeto intentaba abusarla sexualmente. Ante los gritos y la situación de peligro, su madre intervino de inmediato para proteger a la menor, pero fue asesinada por Amarilla de una puñalada en el cuello.

Luego de cometer el crimen, el sospechoso robó los teléfonos celulares de la mujer y de la niña, presumiblemente para evitar que pudieran pedir auxilio de forma rápida, y escapó.

La pequeña logró salir de la vivienda para alertar a los vecinos, quienes llamaron al 911. La Policía llegó al lugar y se encontró con la mujer tendida en el suelo, sin signos vitales. Además del corte en el cuello, presentaba heridas en la cabeza.

Según informó el medio MDZOL, el sospechoso residía a unas cinco cuadras de la vivienda de las víctimas y mantenía un vínculo previo con la familia, al punto que la hija de la mujer, de 9 años, lo reconoció ante las fuerzas de seguridad como un "amigo" de su madre. Los testimonios recolectados sugieren que el hombre, que trabajaba en la construcción, mantenía una obsesión previa con la niña, lo que refuerza las acusaciones en su contra.

Además, ante el temor generado por esta noticia, los vecinos de la zona comenzaron a difundir información sobre el sujeto por sus grupos de WhatsApp. En uno de estos, uno de los residentes de la barriada indicó que Amarilla recide en el barrio "La Cabaña" y no dentro de Los Polvorines, como transcendió en las primeras informaciones.

El hombre es intensamente buscado por las autoridades policiales. La investigación está bajo la órbita de la fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463.

“Buscaba las llaves para escapar”: el testimonio más duro contra el acusado por la muerte de Rocío Alvarito

En los últimos días y, en el marco de la causa que investiga la muerte de Rocío Alvarito, la Justicia de La Plata logró extraer un video del celular de la víctima -filmado por ella misma- de tan solo unos minutos antes de su caída del segundo piso del departamento que alquilaba con su pareja M.A.G.

En esa grabación, la joven de 26 años seguía a su novio por la casa mientras aseguraba haber sido golpeada por el hombre segundos antes. "Sos un maltratador, mirá lo que me hiciste", se la escucha decir. M.A.G. es acusado de "privación ilegítima de la libertad agravada" aunque él niega los cargos. Sin embargo, en las últimas horas, un testimonio clave complica su situación procesal.

Una agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró ante el fiscal Álvaro Garganta y sostuvo que el hombre "mostró actitudes extrañas" luego de que su novia cayera del balcón.

La mujer indicó que Rocío se encontraba en el suelo "aún con vida", pero que "él solo quería buscar las llaves para irse a trabajar". Mencionó, además, que tenía la remera cubierta de sangre y que, en vez de auxiliar a la joven que aún continuaba con vida, "estaba preocupado por hallar el celular de la chica".

Pese a los pedidos de los abogados defensores, el juez Pablo Reale ordenó que M.A.G permanezca detenido en la Alcaidía Departamental de La Plata Roberto Pettinato. Además, se espera que el acusado se someta a una serie de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para tener más detalles de su perfil y personalidad.