Fuerte alerta de la Iglesia: "Crece la gente de clase media y baja que viene a pedir"

En medio de la recesión económica y la baja del poder adquisitivo de gran cantidad de familias argentinas, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, alertó por el crecimiento de la cantidad de "gente de clase y media que pide" asistencia a organizaciones de la Iglesia. También advirtió su preocupación por el "ajuste" del gobierno de Javier Milei sobre organismos del Estado, el cual "se paga en los sectores más pobres".

"Muchos que son pobres hoy, hace unos meses o años nos ayudaban en Cáritas. Nos aflige mucho también que se incrementó la cantidad de gente de clase media y baja que viene a pedir", dijo Colombo en diálogo con Futuröck. Para el dirigente eclesiástico, la situación socioeconómica de quienes piden ayuda se modificó recientemente y calificó de "alarmantes" las cifras de personas en situación de calle. "Hay gente de clase media baja que viene a pedir a Cáritas", remarcó.

Por otro lado, Colombo cuestionó las políticas económicas del gobierno nacional al señalar que "el ajuste en el INTA, discapacidad o jubilados se paga en los sectores más pobres" de la sociedad. "Hay estrategias del mundo macro que no se sostienen en la micro de la gente, como las cuestiones del desempleo", deslizó.

En ese sentido, continuó luego: "Hay una preocupación por los datos actuales, no sólo de pobreza sino por la falta del Plan RemediAR o el crecimiento de personas en situación de calle y la salud mental en las grandes concentraciones urbanas".

El rol que debe cumplir el Estado

Además, el titular del Episcopado explicó el significado de justicia social, que periódicamente cuestionan Milei y los funcionarios de su Gabinete. "La justicia social es la dimensión de acompañamiento de la vulnerabilidad por parte del Estado. Nadie debería quedar al margen de la vida social cuando no tiene lo necesario para vivir", planteó.

Al ser consultado por la relación con el Gobierno, Colombo sostuvo: "Creo que a veces puede pasar que en algunos sectores de la dirigencia crean que la Iglesia es una oposición política y la verdad es que no lo somos. Tratamos de aportar una mirada ahí donde nuestra gente más pobre queda invisibilizada”.