Qué se hace con las cenizas del asado: dónde tirarlas y la mejor forma de conservarlas

El asado es una de las grandes tradiciones argentinas, pero después de hacer el fuego quedan las cenizas y la gran duda de qué hacer con ellas. Pocas personas saben que este polvo gris puede tener una segunda oportunidad y ser una herramienta clave en la jardinería.

Qué se hace con las cenizas del asado: dónde tirarlas

Lejos de tirarlas a la basura, las cenizas del asado se pueden aprovechar por sus propiedades en la jardinería. Las que provienen de leña o carbón vegetal sin aditivos contienen potasio, calcio y magnesio, tres elementos esenciales para la vida vegetal que, en lugar de terminar en el tacho, pueden aplicarse con resultados concretos:

Usuarla como fertilizante natural, ya que al incorporarlas a la tierra, elevan el pH y reducen la acidez , lo que las hace especialmente útiles en huertas, canteros y macetas con especies que toleran suelos más alcalinos. Solo hay que esparcir una capa fina e integrarla al sustrato con moderación , ya que un exceso puede generar desequilibrios que afecten el desarrollo de las plantas.



ya que al incorporarlas a la tierra, , lo que las hace especialmente útiles en huertas, canteros y macetas con especies que toleran suelos más alcalinos. Solo hay que , ya que un exceso puede generar desequilibrios que afecten el desarrollo de las plantas. Protección contra babosas y caracoles: su textura seca y áspera funciona como barrera física, solo hay que formar un anillo alrededor de las plantas más afectadas para dificultar el desplazamiento de estos animales. Es un truco clave cuando hay lluvias o un riego intenso, ya que sirve como protección.

Las cenizas se pueden usar como fertilizante o barrera protectora contra los caracoles

La clave es saber qué tipo de ceniza se trata, solo deben usarse las que provienen de madera virgen o carbón vegetal puro, ya que los residuos de maderas tratadas, plásticos o briquetas con acelerantes químicos pueden introducir toxinas y metales pesados en el suelo. También es fundamental que estén completamente frías y libres de restos de grasa o carne antes de manipularlas.

Además, se recomienda no aplicarlas junto con abonos nitrogenados como el estiércol fresco, ya que pueden neutralizar su efecto y generar un desequilibrio en el suelo; lo aconsejable es alternarlas o usarlas en suelos que hayan recibido compost maduro.

La mejor forma de conservar las cenizas del asado para otro uso

Para que las cenizas no pierdan sus propiedades, es crucial almacenarlas en un espacio seco, lejos de la lluvia o humedad. Puede ser dentro de una bolsa bien cerrada o en un recipiente con tapa. La humedad no solo neutraliza los minerales, sino que también puede favorecer la formación de hongos.

Siempre es clave que las cenizas no se humedezcan

Conservadas de manera adecuada, las cenizas del asado pueden guardarse por tiempo prolongado y utilizarse cuando sea necesario, transformando un descarte habitual en una herramienta práctica y sustentable.