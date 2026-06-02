Insólito: Irán no puede concentrar en Estados Unidos y pidió lugar a días del Mundial

Irán tendrá que concentran lejos de Estados Unidos para disputar los partidos del Mundial

A partir del conflicto bélico que se desató por el Estrecho de Ormuz, la Selección de Irán recibió una serie de sanciones por parte de Estados Unidos. Una de las más impactantes es que los jugadores tienen prohibido pasar la noche en el país y deberán viajar sí o sí después del país hacia otro destino. Una decisión que la FIFA buscó desactivar, pero que no pudo lograr que Donald Trump diera marcha atrás.

La tensión comenzó hace unos días cuando se mencionó la posibilidad de que el conjunto iraní quede fuera del Mundial. Una sugerencia del gobierno estadounidense que no prosperó. De hecho, se llegó a mencionar la posibilidad de que se cambie la plaza de clasificación y que esta quede en manos de Italia. Aunque el organismo regulador del fútbol señaló que es imposible porque hay un mérito deportivo y este supera a cualquier otra cosa.

Sin embargo, la polémica no se detiene. “El presidente de EE. UU., Trump, dijo que Irán era bienvenido a participar en el Mundial, pero que no creía que fuera apropiado que la selección iraní estuviera en Estados Unidos ‘por su propia vida y seguridad’", expresan desde CNN en Español. Por lo tanto, el plantel tendrá que usar a México como lugar de concentración.

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar allí. Nos preguntaron: "¿Pueden hacerlo en México? Sí, pueden hacerlo sin ningún problema”, manifestó Claudia Sheinbaum, presidenta del país azteca, en conferencia de prensa. Se cree que el lugar elegido será Tijuana, debido a que se encuentra extremadamente cerca de la frontera con el gigante del norte.

Por otro lado, la Federación Iraní de Fútbol le manifestó a Estados Unidos una serie de exigencias. La más importante de todas es que la delegación pueda obtener visas para que nadie quede marginado de poder participar del Mundial. “La situación podría afectar a figuras como el capitán Mehdi Taremi. Irán busca despolitizar el evento deportivo y asegurar un trato equitativo”, señalan desde TeleSur.

Polémica con la lista de Irán en el Mundial 2026

En las últimas horas, se conoció que el delantero Sardar Azmoun quedó fuera de la lista de 26 convocados para disputar el Mundial, y se destacó una polémica. Las palabras del entrenador, Amir Ghalenoei, exponen que se trató de una cuestión deportiva, lo que generó que el tercer máximo goleador histórico haya quedado al margen.

Aunque varios señalan que la foto del jugador con Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, fue el causante de esta decisión. Esto es producto de que dicho funcionario, pero más que nada el país, mantiene relaciones estrechas con Estados Unidos. Algo que le valió al atacante varios cuestionamientos dentro de la sociedad.