EEUU debate la ampliación del despliegue de armas nucleares en Europa, según el FT

FOTO DE ARCHIVO. El logo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la bandera de Estados Unidos en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica

Estados ​Unidos está debatiendo la posibilidad de desplegar armas nucleares en otros países ‌europeos de la ‌OTAN, según informó el martes el Financial Times.

Altos cargos estadounidenses se han mostrado abiertos a nuevos despliegues en otros países, aparte de los seis países que ya albergan bombarderos con capacidad nuclear, según el ​FT, que cita ⁠a tres personas informadas sobre las ‌conversaciones.

La medida implicaría que más ⁠países albergasen los denominados ⁠aviones de doble capacidad (DCA, por sus siglas en inglés) de EEUU, capaces de lanzar ataques ⁠nucleares, según el periódico, aunque advirtió ​de que no era inminente ‌un acuerdo para ampliar ‌la presencia nuclear estadounidense.

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Los países del ⁠flanco oriental de la OTAN, entre ellos Polonia y algunos Estados bálticos, están interesados en acoger potencialmente bases de ​DCA, según ‌esta información, que añadía que las conversaciones estaban en curso en los canales de la OTAN.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. ⁠La Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la OTAN no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, ha dicho públicamente en ocasiones anteriores que Estados Unidos seguirá utilizando ‌sus armas nucleares para proteger a los miembros de la OTAN, incluso aunque los aliados europeos asuman el liderazgo en materia de fuerzas convencionales.

El presidente de Estados Unidos, ‌Donald Trump, y muchos de sus asesores han criticado a los aliados europeos por no ‌invertir lo ⁠suficiente en sus ejércitos y depender de Estados Unidos para la ​defensa convencional.

Con información de Reuters