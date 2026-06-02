EEUU debate la ampliación del despliegue de armas nucleares en Europa, según el FT

Estados Unidos está debatiendo la posibilidad de desplegar armas nucleares en otros países europeos de la OTAN, según informó el martes el Financial Times.
Altos cargos estadounidenses se han mostrado abiertos a nuevos despliegues en otros países, aparte de los seis países que ya albergan bombarderos con capacidad nuclear, según el FT, que cita a tres personas informadas sobre las conversaciones.
La medida implicaría que más países albergasen los denominados aviones de doble capacidad (DCA, por sus siglas en inglés) de EEUU, capaces de lanzar ataques nucleares, según el periódico, aunque advirtió de que no era inminente un acuerdo para ampliar la presencia nuclear estadounidense.
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Los países del flanco oriental de la OTAN, entre ellos Polonia y algunos Estados bálticos, están interesados en acoger potencialmente bases de DCA, según esta información, que añadía que las conversaciones estaban en curso en los canales de la OTAN.
Reuters no pudo verificar de inmediato la información. La Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la OTAN no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El jefe de política del Pentágono, Elbridge Colby, ha dicho públicamente en ocasiones anteriores que Estados Unidos seguirá utilizando sus armas nucleares para proteger a los miembros de la OTAN, incluso aunque los aliados europeos asuman el liderazgo en materia de fuerzas convencionales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muchos de sus asesores han criticado a los aliados europeos por no invertir lo suficiente en sus ejércitos y depender de Estados Unidos para la defensa convencional.
Con información de Reuters