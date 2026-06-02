La UE allana el camino para permitir la expulsión de migrantes a centros fuera del bloque

FOTO DE ARCHIVO: Refugiados son trasladados temporalmente a diversos refugios de emergencia debido a la falta de higiene en las instalaciones del centro de solicitud de asilo, ya que fue necesaria una intervención inmediata en Ter Apel, Países Bajos

Los diputados ​y los Gobiernos de la Unión Europea acordaron el lunes nuevas normas que permiten a los países enviar a migrantes a quienes se les ha ordenado abandonar el bloque a centros situados en terceros países, ‌una medida que ha suscitado duras críticas por ‌parte de organizaciones de derechos humanos, que advierten de que podría dar lugar a abusos.

El acuerdo forma parte de un endurecimiento generalizado de la política migratoria de la UE ante la presión de los partidos de derecha, a pesar de que las llegadas irregulares se redujeron un 26% el año pasado hasta alcanzar su nivel más bajo desde 2021.

La legislación, que aún requiere la aprobación formal de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, fue propuesta por la Comisión Europea el año pasado. La Comisión afirma que agilizaría los procedimientos y daría a los Gobiernos más ​herramientas para deportar a las personas, ⁠respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales.

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Los grupos de derechos humanos discrepan de esa valoración.

"Este Reglamento va a ‌crear una maquinaria draconiana de detención y expulsión", dijo Silvia Carta, responsable de incidencia política ⁠de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM), una organización ⁠de derechos humanos.

Los países de la UE afirman que tienen dificultades para garantizar que los solicitantes de asilo rechazados y las personas que han excedido el plazo de su visado abandonen su territorio. La Comisión afirma que, en la ⁠actualidad, solo alrededor del 20% de las personas a las que se les ha ordenado marcharse lo ​hacen.

En virtud de las nuevas normas, los Estados de la UE podrían establecer los ‌denominados "centros de retorno" fuera del bloque para las personas ‌cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o a las que se les haya ordenado abandonar la UE. ⁠Los deportados podrían ser enviados a centros en países con los que no tienen vínculos.

"Con las nuevas normas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse", dijo el comisario europeo Magnus Brunner.

Los Estados miembros no han revelado cuáles serían los posibles países de acogida.

REDADAS DOMICILIARIAS

El proyecto de ley amplía los ​períodos de detención e ‌introduce sanciones, entre ellas prohibiciones de entrada, multas y posibles sanciones penales por falta de cooperación.

Las autoridades podrían confiscar pertenencias, detener a menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas.

El acuerdo también permite a las autoridades registrar a los migrantes y "locales pertinentes", un término que los grupos de derechos humanos critican por ser excesivamente amplio y permitir las redadas domiciliarias.

Activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales que trabajan ⁠con solicitantes de asilo en la UE afirman que algunas de estas prácticas ya se están llevando a cabo y han aumentado en los últimos meses, señalando un incremento de las deportaciones de refugiados reconocidos desde Alemania y otros Estados hacia Grecia y otros países fronterizos de la UE.

Allí, afirman, en algunos casos las autoridades llevan a cabo registros nocturnos en los domicilios para detener a las personas y trasladarlas a centros de detención o aeropuertos para su expulsión, a veces sin permitirles recoger sus pertenencias.

Minos Mouzourakis, abogado y responsable de defensa de la organización sin ánimo de lucro Refugee Support Aegean, con sede ‌en Grecia, advirtió de que el proyecto de ley equivalía a "una receta para prácticas extremadamente perjudiciales y peligrosas" en Europa.

La diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, dijo: "La legalización de centros de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde a la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en las prácticas del ICE (de EEUU): el arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba ya está completo".

Algunos países de la UE ya han comenzado a estudiar este tipo de acuerdos.

Países Bajos ‌está colaborando con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un acuerdo similar se han suspendido.

El Gobierno neerlandés afirma que quiere medidas concretas para finales de año, ya que ‌se enfrenta a lo que ⁠el primer ministro Rob Jetten ha calificado de "crisis de asilo".

Los centros de acogida neerlandeses están saturados —incluido el principal centro de registro de Ter Apel, que ha comenzado a admitir solo a los ​más vulnerables—, mientras que han surgido protestas contra la inmigración en las zonas que acogen refugios de emergencia, ante la falta de capacidad y una lenta salida de los solicitantes de asilo.

Con información de Reuters