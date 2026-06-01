Reino Unido prohíbe la entrada a dos comentaristas estadounidenses de izquierdas

FOTO DE ARCHIVO. El presentador del programa de radio Young Turks, Cenk Uygur, encabeza una protesta contra el rescate financiero del Gobierno otorgado a Goldman Sachs

​Reino Unido denegó la entrada al país de Cenk Uygur, una personalidad mediática turco-estadounidense de izquierda, y ‌de su sobrino, Hasan ‌Piker, comentarista e "influencer" estadounidense de izquierda, para hablar en eventos, dijeron ambos el lunes.

Uygur, copresentador del popular canal de YouTube "The Young Turks", y Piker dijeron que se les había impedido entrar por sus opiniones sobre Israel.

El Ministerio del Interior británico dijo en un comunicado que ​la autorización de ⁠viaje para "estas personas" había sido cancelada porque "su presencia ‌en Reino Unido podría no favorecer el bien ⁠público", en una declaración que ⁠no mencionó a Israel.

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Ambos estaban incluidos como ponentes en el festival SXSW London a finales de esta semana y ⁠en la Universidad de Oxford este fin de ​semana.

"Me han prohibido la entrada por ‌criticar a Israel. ¿Seguimos siendo libres?", ‌publicó Uygur, después de decir que intentó embarcar en ⁠un vuelo.

Piker dijo: "Reino Unido también me ha revocado el visado. Todo a instancias de Israel".

Piker tenía previsto intervenir en SXSW sobre "Cómo la izquierda estadounidense aprendió a ​hablar el ‌lenguaje de internet". La sesión de Uygur se titulaba: "El tecnofeudalismo ya está aquí. ¿Quiénes son los amos?".

No había ninguna mención a Israel en sus secciones del sitio web de SXSW London, que se ⁠describe como un festival de "negocios, tecnología y creatividad".

Durante el último año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el vicepresidente, J. D. Vance, han expresado preocupación por lo que consideran vulneraciones de la libertad de expresión en Reino Unido.

En mayo, el Gobierno británico prohibió la entrada al ‌país a 11 personas a las que describió como "agitadores extranjeros de extrema derecha". Tenían previsto hablar en un acto organizado por el activista antiislam Tommy Robinson.

Uygur, de 56 años, atrae más de 200 millones de visualizaciones al mes ‌a través de "The Young Turks", según el sitio web de SXSW London.

Fue brevemente aspirante demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de ‌2024.

Su sobrino, ⁠de 34 años, tiene una audiencia diaria de 30.000 personas en la plataforma de transmisiones ​en directo Twitch, según el sitio web de SXSW.

Con información de Reuters