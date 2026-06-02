El Ajax ficha al entrenador español Míchel tras una temporada decepcionante

El español Míchel se convertirá en entrenador del Ajax de Ámsterdam cuando firme un contrato por dos años esta misma semana, informaron el martes medios neerlandeses.
El técnico, de 50 años, llegará procedente del Girona, al que llevó a clasificarse para la Liga de Campeones en 2024, pero al que no pudo salvar del descenso de LaLiga esta temporada.
El fichaje de Míchel, cuyo nombre completo es Miguel Ángel Sánchez Muñoz, se daba por previsto después de que el nuevo director deportivo del Ajax, Jordi Cruyff, dijera que prefería un entrenador español e identificara al técnico del Girona como su principal candidato.
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El mes pasado, el Ajax terminó quinto en la liga neerlandesa y aseguró una plaza en la Liga Conferencia a través de las eliminatorias tras una temporada decepcionante.
Como resultado, el club comenzará su campaña europea en la segunda ronda de clasificación el 23 de julio, con la pretemporada prevista para iniciar el 22 de junio.
Míchel, cuyo nombramiento no ha sido confirmado oficialmente, tomará el relevo de su compatriota Óscar García, quien fue entrenador interino del Ajax en la recta final de la temporada.
El club comenzó la última campaña con John Heitinga al mando, pero, tras su despido, Fred Grim asumió como técnico interino antes de ser también apartado.
(Reporte de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición de Ken Ferris; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)