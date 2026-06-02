Frederiksen se asegura un tercer mandato como primera ministra de Dinamarca

FOTO DE ARCHIVO. La primera ministra en funciones de Dinamarca, Mette Frederiksen, habla con los medios de comunicación cerca del yate real Dannebrog, atracado en el puerto de Odense, Dinamarca

La líder socialdemócrata danesa Mette Frederiksen dijo el lunes que acordó formar un Gobierno de coalición de ‌centroizquierda, lo que le permite ‌mantener el poder en un contexto de crisis en las relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, en torno al futuro de Groenlandia.

El acuerdo para formar un gabinete en minoría otorga a Frederiksen un tercer mandato consecutivo como primera ministra, poniendo fin a meses de incertidumbre tras las elecciones de ​marzo, en las que ⁠12 partidos obtuvieron escaños en el Parlamento danés.

"He visitado ‌a Su Majestad el rey y le he ⁠comunicado que, tras largas negociaciones, se ⁠puede formar un Gobierno", declaró Frederiksen a los periodistas.

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Su coalición de centro perdió la mayoría en las elecciones del 24 de ⁠marzo, cuando los daneses se rebelaron ante la crisis ​del coste de la vida, aunque el Partido ‌Socialdemócrata siguió siendo el grupo ‌más numeroso del Parlamento, con 38 de los 179 escaños, ⁠frente a los 50 anteriores.

Tras más de dos meses de negociaciones, en los que tanto los socialdemócratas como los liberales de derecha aspiraban a liderar un nuevo Gobierno, fue ​Frederiksen, de ‌48 años, quien se aseguró el respaldo necesario de los partidos en el Parlamento.

"Es un programa de Gobierno para las personas que viven en Dinamarca, para las generaciones venideras y también para los animales", afirmó.

El bienestar ⁠animal fue uno de los principales temas debatidos durante la campaña electoral.

Las prioridades generales del Gobierno se presentarán el martes, mientras que los ministros serán nombrados el miércoles, según indicó Frederiksen.

La lista de tareas inmediatas del Gobierno incluye conversaciones diplomáticas sobre Groenlandia, que Trump ha amenazado con anexionar a EEUU, y un rápido refuerzo del ‌ejército danés ante el deterioro de la seguridad en Europa debido a la guerra de Rusia en Ucrania.

Además de los socialdemócratas, el nuevo Gobierno estará formado por los social-liberales, los Verdes de Izquierda y los Moderados, de centro, y se apoyará principalmente ‌en la Alianza Rojo-Verde de izquierda para obtener la mayoría parlamentaria, aunque también podrá buscar el respaldo de otros partidos en votaciones concretas.

El ‌nuevo Gobierno supone ⁠un giro a la izquierda para Frederiksen, quien en los últimos cuatro años ha encabezado una ​inusual coalición que traspasaba la división entre izquierda y derecha con sus socialdemócratas, los Moderados y los Liberales.

Con información de Reuters