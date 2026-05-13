Armado 2027: Kicillof dará una charla en el PJ bonaerense y lanzará un nuevo espacio en el MDF

Tras haber participado de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el gobernador Axel Kicillof continúa con su armado federal del Movimiento Derecho al Futuro de cara a las elecciones del 2027. Además, el ahora presidente del PJ provincial dará su impronta al partido y este jueves inaugurará el ciclo de formación política que se realizará en dicho lugar y que estará a cargo del intendente de La Plata, Julio Alak.

El músculo político del dirigente excede las fronteras. El martes por la tarde, el Gobernador recibió al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høek. Del encuentro participó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y entre los dirigentes buscaron fortalecer los mecanismos de cooperación conjunta. Semanas atrás, Kicillof viajó a España a allí logró un reconocimiento y apoyo explícito para su armado en la Argentina. Incluso en los próximos días podría mantener una reunión virtual bilateral con Pedro Sánchez, presidente de España.

Axel Kicillof junto al embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høek

Agenda política

El jueves desde las 15.30 horas en el Coliseo Podestá de la ciudad capital, el mandatario lanzará el curso de formación política que promueve el PJ bonaerense. El intendente platense, Julio Alak, encabezará dicho armado y lo utilizará para mostrar su gestión a lo largo y ancho de la provincia. Una tarea similar venía realizando el intendente a través del Instituto de Capacitación Política (ICP) que posee y en el cual el Gobernador participó en reiteradas oportunidades.

El viernes será el turno del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Mujeres y Diversidades” en Ensenada. Estela Diaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires estará a cargo del espacio. Desde las 14 horas, el acto se realizará en el Polideportivo Municipal del distrito de Mario Secco.

Sobre el lanzamiento de esta nueva rama, Díaz contó en declaraciones a radio Provincia, lo siguiente: “Quienes confrontamos con las derechas, también lo hacemos en clave femenina debido a que sabemos que vienen por nosotras con ese país de desigualdad y exclusión que Milei quiere”. En ese marco, consideró que “es fundamental organizarse, construir políticas, convocar y escuchar", por cuanto "necesitamos que se vuelva a gobernar conectando con el estudio y la salud pública, y se promueva el trabajo y la producción". En tal sentido, enfatizó que "las mujeres y las diversidades tenemos un papel protagónico, como ya se ha visto en la marcha de ayer”.

En la carta de presentación del MDF Mujeres y Diversidades indicaron que “levantan las banderas centrales como la autonomía económica y soberanía política para romper las cadenas de la dependencia”. Para el espacio, “la realidad nos exige una acción política decidida”. Existe “una moratoria previsional en riesgo que deja a 9 de cada 10 mujeres sin jubilación, la vulnerabilidad es estructural”.

En relación al trabajo, el espacio propone “dar una discusión de fondo y mucho más amplia”. También propone una “redistribución de los cuidados, entendiendo que el trabajo invisible en hogares y comunidades sostiene la vida y requiere condiciones dignas de realización para dejar atrás brechas de desigualdad sociales y de género”.