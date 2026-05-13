"Destruyeron su vida": habló la abogada de la mujer señalada por tener sexo en un avión

La abogada Victoria Scoccia, integrante del Estudio Resegue, salió al cruce este miércoles de la versión que vinculaba a su clienta, Sandra O. (59), con un episodio de sexo a bordo de un avión.

En una entrevista con Cadena 3 Rosario, la letrada fue tajante frente a los rumores recientes: “Todo lo que se está diciendo es absolutamente falso. No ocurrió de la manera tan violenta que se está viralizando por distintos medios de comunicación, no solo locales y nacionales, sino que ahora también internacionales”.

Según Scoccia, Sandra O “se vio involucrada en una situación totalmente falsa” y “no tiene nada que ver” con el hecho que le atribuyen. Aclaró que hubo una situación a bordo del vuelo CM 836 de Copa Airlines que involucra a un hombre (Mauricio C., de 54 años) pero no a su clienta que, según sostiene, “no tuvo nada que ver en el evento”. Además confirmó que Sandra y Mauricio no se conocían previamente y que se vieron por primera vez en el avión.

"Una vida prácticamente destruida"

Consultada por el estado de su clienta, Scoccia describió un panorama dramático: “Es una vida destruida prácticamente. Tuvo que cambiar su rutina, los lugares que solía transitar, desde que se levantaba para desayunar hasta actividades de esparcimiento. Toda su vida normal se vio trastocada por algo que ya es muy difícil de detener”.

La mujer apuntada, que tiene un comercio a su nombre y una vida laboral activa, recibe agravios a diario en sus redes sociales y está bajo monitoreo médico.

La abogada adelantó que evalúan presentar una demanda en el ámbito civil contra los responsables de difundir información falsa sobre los hechos ocurridos en el vuelo. “A nuestro criterio, podría haber responsabilidad de la aerolínea o de la Policía Aeroportuaria. Consideramos presentar una demanda y realizar distintas acciones judiciales en el ámbito civil, independientemente de lo penal”, explicó.

Cabe señalar que, hasta el momento, Sandra O. no fue imputada por ningún delito.

El hecho que desató el escándalo

El pasado sábado, Sandra O. y Mauricio C. fueron demorados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. Según versiones iniciales, varios pasajeros alertaron a la tripulación de que la pareja se encontraba semidesnuda manteniendo relaciones sexuales mientras el avión se aproximaba a destino. La situación incomodó especialmente a una mujer que viajaba junto a su nieta.

La tripulación informó al comandante, quien decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar mayores conflictos. Al llegar a Rosario, efectivos de la PSA ya esperaban para demorar a ambos pasajeros. La causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas” y quedó inicialmente en manos de la Comisaría 12ª, aunque la competencia podría cambiar por tratarse de un vuelo internacional.