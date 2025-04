El popular cantante Kike Teruel sorprendió a sus admiradores y al mundo del folklore al revelar que se suma como integrante de un programa de streaming.

El destacado cantante y compositor Kike Teruel confirmó una noticia que sorprendió al mundo del folklore y llenó de entusiasmo a sus fans, porque anticipó que será parte de un programa de streaming para “buscar talentos”. Por otra parte, se manifestó una vez más sobre su salida de Los Nocheros y fue contundente sobre su sufrimiento: “En 2014 me tuve que tomar un año sabático”.

“Quiero saludarlos a todos, a todo el país, ya por estos medios, ahora todo el mundo. Muy agradecido de que me hayan invitado, agradecido de que me están invitando a ser parte de la casa. Voy a ser parte de la familia de ustedes también”, resumió Kike Teruel durante su presentación en el programa “Tengo capturas”, que se transmite por YouTube.

En ese marco, el cantante salteño reveló: “Estamos analizando, o desarrollando mejor dicho, un programa donde vamos a buscar talentos. Lo voy a dejar ahí no más”. “Estoy feliz, como le decía, de ser parte, de ser parte de esta nueva era de comunicación. No voy a empezar, todos saben de dónde vengo yo, de la etapa de la comunicación de 1810 dirían”, bromeó el folklorista.

Luego comentó: “Estoy muy feliz de poder insertar la música popular en esta casa tan maravillosa”. Así lo manifestó durante el programa conducido por Lara López Calvo, Gonzalo Azis, Sofía Kottler y Facundo Oses, en el canal “La Casa Stream”. Por otra parte, le preguntaron sobre última etapa con Los Nocheros y repasó uno de sus peores momentos de salud mental.

La revelación de Kike Teruel sobre un mal momento con Los Nocheros

“Hoy los chicos han cambiado absolutamente la manera de expresarse. El artista ahora tiene que ser cercano, el artista este se desnuda ante su gente, ante los que lo conocen y ante los que no. Se muestran de otra manera, felicidades por eso”, planteó Teruel en referencia a Tini Stoessel y agregó: “Porque estamos en una era de en una etapa de sanación y de mucho relax, de tomar todo con calma”.

Kike Teruel confirmó que será parte del ciclo de streaming "Tengo capturas".

De esa manera, el compositor, de 59 años, comparó: “Antes, el vértigo de comunicación que había imponía otra agresividad, otra forma de ser y a los artistas también nos exigía otra forma de encararlos”. “Antes había choques, yo vengo acá y posta que veo una casa, no estoy viendo un canal de televisión, un espacio de radio o de comunicación. No hay nadie a los gritos, no están locos”.

“En el 2014 me fui a vivir a España, porque nosotros hacíamos 100 shows por año, los chicos ahora bajaron un poquito. En unas vacaciones me agarró re mal unas contracturas que no me recuperé y les pedí a los chicos un año sabático. Tuve un episodio que tenía fotofobia, o sea vivía en los hoteles en oscuridad total. Mi señora me tenía que decir qué hora era”, detalló.

Además, Teruel reveló: "Nunca tuve miedo a los aviones, pero sí era fobia. Al día de hoy me quedó como esa cosa de comer en restaurantes, donde entra mucha gente. Me quedó un poco eso". "Uno de los motivos por los que yo me fui es porque dije ‘No voy a llegar a mi casa, que mi familia me bancó tanto tantos años y después uno llega a los 70, 80 años hecho bolsa' y te dicen 'ya está'".