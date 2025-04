"Flor de quilombo": Tini quedó envuelta en una grave pelea con sus fans.

El inminente show de Tini Stoessel al aire libre en Palermo desató una grave pelea entre las fanáticas de la cantante pop y la Policía debió actuar ante la escalada de la violencia. La reacción de la cantante ante la preocupante situación que se vivió en plena vía pública.

Este jueves 3 de abril a las 21 horas la cantante Tini Stoessel dará un show para unas 20.000 en la intersección de las calles Nicaragua y Oro, en el barrio de Palermo, como movida organizada por La Casa Streaming, espacio del que participa el mediático Lizardo Ponce. Pero durante las primeras horas de esta tarde, cientos de fanáticas se congregaron frente al escenario para esperar a su artista admirada y los incidentes no tardaron en ocurrir.

Los problemas comenzaron cuando un grupo de fanáticas desesperadas por conseguir la mejor ubicación para disfrutar del show de Tini se empujaron y "se agarraron de las mechas" para pelear por un espacio. Ante la escalada de la violencia, los efectivos de seguridad apostados en la zona debieron actuar estableciendo un perímetro y controlando la situación. "Se armó flor de quilombo con las fans de Tini", sostuvo Rodrigo Lussich en un informe de Intrusos (América TV) sobre la polémica con las fans. "Son bravísimas", agregó Adrián Pallares. Sumándose a las críticas, la panelista Karina Iavícoli se preguntó: "¿No lo pueden hacer en un lugar cerrado?".

Los escándalos por el show de Tini comenzaron mucho antes y en las redes sociales, ya que la periodista Laura Ubfal fue una de las primeras en quejarse por las calles cortadas: "Ya todo Palermo Soho cortado por el recital de Tini este jueves No podian hacerlo hoy que era feriado? No.. Mejor joder a la gente que labura. Tini o quien sea..que vivan los recitales gratuitos pero háganlos en el anfiteatro del Parque Centenario, que para eso esta!".

Tini Stoessel confesó por qué no blanquea su noviazgo actual

El 2024 fue un año de grandes hitos para Tini Stoessel, tanto en su carrera como en su vida personal. Con el lanzamiento de Un mechón de pelo, su más reciente álbum, la artista logró una colaboración histórica con Coldplay en la canción We Pray. La revista Rolling Stone destacó este disco como “una etapa clave en la evolución de Tini, donde la honestidad y la vulnerabilidad definieron su sonido”.

Más allá de su faceta artística, su vida sentimental también estuvo en el centro de la atención mediática. Los rumores de un posible romance con Young Miko cobraron fuerza después de que Stoessel abordara el tema en el streaming RUMIS. Durante una conversación con Juli Poggio, la cantante dejó entrever cómo atraviesa este momento personal. “Te veo radiante, con una sonrisa hermosa. ¿Cómo está tu corazón?”, le preguntó Poggio con naturalidad, generando risas en el estudio.

Tini, con una expresión serena, respondió: “Está muy bien, Juli... Estoy más feliz que nunca”. No obstante, aclaró que, a partir de ahora, prefiere mantener su vida amorosa en privado. “Exponerme durante tantos años me afectó mucho en lo mental. He aprendido que hay cosas que es mejor guardarse para una misma”, reflexionó. Con esta nueva actitud, Stoessel busca equilibrar su carrera con su bienestar personal, asegurando que su felicidad es lo más importante en este momento.