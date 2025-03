Dónde se tatuó Tini Stoessel y cuál es el significado de su tatuaje.

En las últimas horas, tras varios días de rumores de una reconciliación con Rodrigo de Paul, Tini Stoessel volvió a ser tendencia al asistir a la Semana de la Moda de París. Además de su despampanante look, la cantante no pasó desapercibida porque aprovechó la ocasión para lucir su nuevo tatuaje: un serafín en la espalda.

Un serafín es un ángel de seis alas y un solo ojo que, según la biblia, es una de las figuras más cercanas a Dios. Este ser representa la pureza, la protección y el amor divino, y a lo largo de la historia su imagen fue considerada un símbolo de búsqueda espiritual y cuidado emocional.

Tini Stoessel se tatuó un serafín en la espalda y le añadió un toque especial.

Sin embargo, el diseño que eligió la cantante tiene una particularidad: en el centro del ojo del serafín la diva pop colocó un corazón, lo que podría interpretarse como una "declaración personal". Esto sugiere una visión guiada por el amor y el pedido de protección emocional.

Tini Stoessel confesó por qué no blanquea su noviazgo actual

El 2024 fue un año de grandes hitos para Tini Stoessel, tanto en su carrera como en su vida personal. Con el lanzamiento de Un mechón de pelo, su más reciente álbum, la artista logró una colaboración histórica con Coldplay en la canción We Pray. La revista Rolling Stone destacó este disco como “una etapa clave en la evolución de Tini, donde la honestidad y la vulnerabilidad definieron su sonido”.

Más allá de su faceta artística, su vida sentimental también estuvo en el centro de la atención mediática. Los rumores de un posible romance con Young Miko cobraron fuerza después de que Stoessel abordara el tema en el streaming RUMIS. Durante una conversación con Juli Poggio, la cantante dejó entrever cómo atraviesa este momento personal. “Te veo radiante, con una sonrisa hermosa. ¿Cómo está tu corazón?”, le preguntó Poggio con naturalidad, generando risas en el estudio.

Tini, con una expresión serena, respondió: “Está muy bien, Juli... Estoy más feliz que nunca”. No obstante, aclaró que, a partir de ahora, prefiere mantener su vida amorosa en privado. “Exponerme durante tantos años me afectó mucho en lo mental. He aprendido que hay cosas que es mejor guardarse para una misma”, reflexionó. Con esta nueva actitud, Stoessel busca equilibrar su carrera con su bienestar personal, asegurando que su felicidad es lo más importante en este momento.

Cuándo se estrena la serie de Tini Stoessel por Disney Plus

Quebranto, la serie protagonizada por Tini Stoessel, se estrenará en Disney Plus en la primera mitad del 2025. La noticia fue confirmada por la actriz y cantante, quien adelantó en el diván con Susana Giménez: "Se estrena el año que viene, no sé si a principio o a mitad de año".

Durante la entrevista con Susana Giménez, Tini Stoessel arrojó algunas puntas sobre Quebranto, la serie que protagoniza y que se trata de su tan esperado regreso a la actuación. "Vuelvo a actuar, ya filmé a principio de año", recapituló, y agregó: "Fue un personaje muy demandante a nivel profesional, eran muchas horas de rodaje, y con un personaje pesado".

En este sentido, sostuvo: "Eran escenas difíciles de hacer porque eran cosas que nunca había vivido. Pasa de todo, a veces terminaba la escena y me costaba salir del papel, me hizo crecer, pero fue demandante a nivel profesional". Por último, sobre la serie que rodó en México y a la que fue convocada sin casting, comentó: "Me gustó mucho la historia y me interesó verme en un papel así".