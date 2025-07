Fútbol Para Todos existe en el recuerdo de muchos de los que crecieron con los relatos de Javier Vicente, en los que alguna vez soñaron con ser parte de una transmisión y poder decir mucho más de lo que ocurría en una cancha, de los que soñaron con ser periodistas y lo cumplieron. El "Relator del Pueblo" marcó una era y a muchos que querían seguir sus pasos en esta profesión a veces tan ninguneada y golpeada, pero que nunca abandonaron esa ilusión. El experimentado periodista peleó contra viento y marea, pero nunca se guardó nada a la hora de dejar su sello tanto en un Quilmes vs. Argentinos Juniors como en cualquier otro encuentro que la TV Pública transmitía de manera gratuita para cada rincón del país.

Tanto generó su voz tan particular que trascendió con el paso de los años, no quedó en aquel momento donde los partidos emitidos tenían algo más que el propio deporte. Sus frases todavía rondan en las redes sociales y en estos tiempos donde "volvimos a pagar para ver fútbol" hasta llegan a viralizarse. En una interesante entrevista con El Destape, quien no pudo relatar durante los cuatro años de macrismo en Argentina hizo referencia a su militancia, la influencia de Néstor y Cristina Kirchner en su vida, el peronismo como bandera política, su historia y actualidad, además de cómo vive el contexto del fútbol actual después de haber sido parte fundamental de un ciclo que marcó un antes y un después.

- ¿Qué es de la vida de Javier Vicente?

Siempre despuntando el oficio del relator de fútbol, donde pueda, donde me dejen. Actualmente trabajo con el equipo Daniel Cascioli en Radio Splendid relatando el fútbol de ascenso, haciendo cosas con un stream propio y también estamos dando pelea para la sostenibilidad de los medios públicos que es tan importante.

- ¿Cómo fue la etapa de no poder relatar después del Fútbol Para Todos?

Fue dificil estar sin relatar, pero donde uno acompañó la transición lamentable para los hinchas de fútbol por volver a vivir los prejuicios de un acceso restrictivo de un hecho cultural tan importante para los argentinos como ver los partidos de fútbol. El fútbol argentino retrocedió en contradicción con lo que está pasando en el mundo. El gran éxito del Mundial de Clubes fue la obligatoriedad de que se transmita en tv abierta a los distintos países, además el acceso irrestricto a través del streaming. Pudimos ver del torneo todos los partidos sin ninguna restricción accediendo a una de las plataformas que auspició y propuso esto. Si bien uno puede indagar los porqué o cómo se financió a través de esta señal vinculada a capitales árebes, no deja de ser el estado árabe saudí el que auspició la transmisión gratuita de los partidos como lo hacíamos nosotros. Lamentablemente el fútbol argentino retrocedió, pero a nivel mundial estamos avanzando al fútbol abierto, masivo, es lo que el fútbol es, la masividad de la cosa. A mí me parece que Fútbol para todos ganó la batalla cultural.

- ¿Qué pensás de que hoy haya que pagar para ver fútbol?

Eso le está haciendo mucho daño a nuestro fútbol. Hoy por hoy tratar de que la gente no tenga acceso a los partidos de fútbol es tapar el sol con la mano. El argentino lo sabe, sino ven por las mal llamadas páginas pirata. Para el fútbol este modelo de negocios de pagar para ver al fútbol no le sirve más. A las empresas les servirá porque tienen a esa gente que se suscriben a esa modalidad del Pack Fútbol que no pasa de los 600.000 u 800.000 abonados, muy lejos de la cantidad de hinchas o televidentes que ven el fútbol. En ese sentido han ganado gran relevancia las mal llamadas páginas piratas. Tratar de obstaculizar es un contrasentido, no es positivo para el fútbol. El fútbol es un contenido para TV abierta y para grandes audiencias. Telefe recuperó audiencias masivas como no tenía hace muchos años con el Mundial de Clubes. No alcanza a todo el país como la TV Pública, es como se está dando la cosa hoy por hoy. Vamos a una transición de un contenido de fútbol abierto, gratuito, abierto y sin restricciones. El próximo Fútbol para todos, que va a volver, está en el corazón de nuestro pueblo lo tiene que auspiciar la AFA. La ley de Medios está vigente aunque no se aplique. Es clave para el desarrollo de nuestro fútbol. Hoy todos los pibes tienen camisetas del Real Madrid, del Barcelona o el Manchester City porque ven futbol europeo gratis. Los pibes no ven nuestros partidos, no ven huracán tigre porque tienen que pagar. Los partidos no de acá no se ven y eso conspira contra el desarrollo del propio fútbol.

- Te pregunto por los recuerdos de ese momento con el Fútbol Para Todos

Fueron momentos maravillosos con grandes audiencias. Con la posibilidad de llegar a la gente que hacía muchos años que no podía ver fútbol. Recordá el momento en que se tomó la decisión. Era mucho más difícil que hoy ver fútbol y en ese momento no había páginas piratas. Imaginate la sociedad, los hinchas, los fanáticos del fútbol que acá es masivo agradecían poder ver los partidos abiertos y gratuitos. Fijate que en la campaña política del 2015 ningún candidato dijo que iba a sacar FPT y después Macri no cumplió su palabra.

- ¿Qué sentís cada vez que escuchas un relato tuyo?

Me reconforta bastante sobre todo porque los pibes están recuperando las transmisiones, no sólo los relatos míos. Por la calidad que tenían, la accesibilidad. Fuimos los primeros en transmitir todos los partidos por YouTube de los 9 años que duró Fútbol Para Todos. Me encanta cómo reivindican esas transmisiones y lo mismo con mis relatos.

- ¿Cómo ves que hoy se quieran imponer las SAD en el fútbol argentino?

Los clubes están dando una batalla ejemplar contra las SAD pero no porque sí, sino porque el sustento del fútbol argentino son los clubes y la función social que desarrollan. Ahora hay mucha preocupación porque a los clubes de barrio se les está haciendo más difícil, al Estado se le ha ocurrido hacer un reempadronamiento acerca del tema de los descuentos que tienen por servicio y sería arruinoso. No existirían los (Leandro) Paredes los (Paulo) Dybala sin los clubes de barrio, que son el origen para que después pasen a los clubes. Toda esta estructura ha sido desarrollada con el núcleo principal de los clubes como sociedades sin fines de lucro y dando servicio a la comunidad. Es lo más sustancial, lo celebro y acompaño a los clubes en su lucha como los clubes unidos, los hinchas unidos que también han dado la batalla y la siguen dando porque el negocio está ahí y los pulpos van a seguir cayendo más allá de los Foster Gillett.

- ¿Qué pensás de la respuesta de la AFA ante esto?

Puede ser legítimo que alguien quiera impulsar otro tipo de organización en el fútbol argentino pero me parece que va a contramano de lo que es. Está bien que se pongan en debate pero que se haga un reconocimiento a lo que es el fútbol argentino en todas las áreas, sea amateur o profesional por la tarea clave que cumplen los clubes. Es otra batalla ganada de los clubes. Si uno le sigue la carrera al Chiqui Tapia, el gen grondonista lo tiene. Nunca faltan los que usan al fútbol para la política, es legítimo. Hay clubes que son más importantes que un gobierno provincial. Tienen tanta vida política como un municipio. El fútbol es una escuela de dirigentes. Muchos dirigentes se han hecho en la directiva del fútbol. La AFA es un mundo muy particular. Desde el punto de vista del éxito económico parecería ser brillante, sobre todo por la Selección. Estaría bueno que eso llegue a los clubes, para eso es fundamental el tema de la televisión. Es clave para la gestión de la AFA. Ahora está en crisis el contrato con el ascenso. El ascenso está muy olvidado y es de donde viene el Chiqui Tapia. Podría haber una nueva estrategia de televisación del fútbol argentino con la tecnología del streaming, con el acceso masivo, irrestricto y que todos podamos acceder a los partidos desde la misma plataforma de AFA. Esa accesibilidad debería ser la clave del éxito.

- ¿Qué opinas de este presente con Javier Milei?

Por supuesto no me gusta. Los laburantes la estamos pasando mal, pero es cierto que uno podía esperar algo de esto. Los peronistas tenemos que reivindicar nuestra relación con la sociedad a partir de lo que fue la década ganada. Tenemos que volver a sostener los logros de la década ganada. Al peronismo después del 55 lo que lo llevó a aguantar esos 18 años de proscripción fue la narrativa del gobierno de Perón. Tenemos que hacer lo mismo ahora, de cara a la sociedad como alternativa a lo que estamos viviendo. Volver a proponerles que es posible vivir en un país como aquel, entre ellas con ese Fútbol Para Todos.

- ¿Al peronismo actualmente cómo lo ves?

Al peronismo lo veo de pie, sobre todo desde las bases. El peronismo está de pie en el pueblo. Sobre todo los dirigentes están empezando a entender eso, el pueblo sabe que es la alternativa y estará el debate qué tipo de peronismo. Supe reconocer y sentirme realizado en los 12 años de Néstor y Cristina, por eso reivindico esa bandera y ese gobierno. Hoy mi militancia, toda mi fuerza y voluntad está puesta como militante en Cristina Libre. Las listas y priorizar dirigentes antes que Cristina Libre me hace ruido pero lo entiendo desde la lógica electoral. No hay legitimidad con la principal candidata y la principal líder de la oposición proscripta. Si a eso le sumamos que en elecciones participa poca gente, ¿Cuál es la legitimdad de esta democracia?.

- ¿Qué significan Néstor y Cristina en tu vida?

Sentí que aquel país que pensaba que era posible y que no viví porque, no viví el peronismo, viví y me formé políticamente en la dictadura. Cuando llegaron yo no los conocía, vivía en España cuando Néstor llegó a la presidencia. Ahí sentí que el proyecto se identificaba con mis ideales y que era posible vivir en un país para todos. De alguna manera me sentí cumplido por eso mi adhesión, sobre todo al gobierno de Cristina.