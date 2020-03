Javier Vicente: "Durante el macrismo no me dejaron relatar en ningún lado"

Durante su presencia en el Fútbol Para Todos, Javier Vicente eligió diferenciarse del resto en su relato con diferentes frases que quedaron marcadas. “Los profetas del odio”, por ejemplo, para referise al Grupo Clarín en tiempos de discusión sobre el fútbol gratuito es una de las más recordadas.

¿Cuánto tiempo estuvo sin relatar?

Estuve cuatro años sin relatar. No me dejaban en ningún lado. Estaba totalmente prohibido para todos. Viví todo como un verdadero oprobio, pero sabiendo de qué se trataba. Uno sabe con qué bueyes está arando y con ese proyecto de país oligárquico neoliberal que tanto daño le ha hecho al país.

En realidad no lo dejaron relatar en los últimos cuatro años pero ¿qué pasó con el aire normal?

Tenía algunas intervenciones en la FM Folclórica, pero en el último año, en el 2019, ni siquiera me dejaron salir al aire. Totalmente cerrado.

La última emisión del Fútbol Para Todos fue el 27 de junio de 2017. Ese día Independiente empató con Lanús, en Avellaneda, mientras que en Córdoba San Lorenzo igualo con Talleres. Desde ese momento, el fútbol de Primera División pasó al cable. A partir de ahí, hubo una modificación en el modelo de negocio que terminó en la implementación del “Pack Fútbol”, es decir, el fútbol codificado.

¿Cómo vio fútbol durante estos años?

Lo vi por internet un montón de veces. No tengo pack fútbol. No puedo pagar cinco lucas en el codificado, había un par de páginas, jaja. No cometí ninguna herejía, pero era la manera de verlo.

¿Cree que el fútbol se “alejó” de la gente a raiz del codificado?

Ni hablar. Te pido que hagas una práctica sencilla. Andá por las plazas de la Ciudad. Ni siquiera te digo potreros, andá a los parques y mirá la camiseta que tienen. Hay de Real Madrid, Barcelona, pero también hay de la Sampdoria y del Genoa. Y... claro. Es porque pueden acceder a esos partidos sin tener que pagar algo más. Con el cable ya está, no hay un pack especial. Entonces los pibes ven fútbol italiano, español y no ven los partidos del ámbito local. No ven Huracán, Banfield. Es una disociación cultural enorme entre el germen de nuestro deportes y los chicos. Es mucho para una familia que tiene que pagar los tres mil que vale el cable mas el pack futbol. ¿Cómo hacen? Hay algunos que me cruzan en la calle y me dicen 'trato de verlo por internet pero no es lo mismo'.

¿Y qué le parece este nuevo proyecto sobre el fútbol en Tv Pública?

Todo lo que tiende masificar un producto como el fútbol, que es un hecho cultural social y que es el pasatiempo favorito de nuestro pueblo, principalmente de los mas desposeídos es bueno. Siempre que se vaya en el sentido de mejorar la posibilidad de un acceso abierto y gratuito es una buena noticia. Sean dos tres cuatro o cuatro partidos. Lo importante es que se vuelva a tener acceso sin restricciones. A su equipo y al hecho social cultural deportivo favorito de todos.

Recién dijo que se quedó un par de años en los que el macrismo lo dejó sin relatar en ningún lado ¿Se arrepiente de sus comentarios en los relatos?

No me arrepiento de nada. Todo lo contrario, yo sé que el problema no era yo. El problema era Fútbol para Todos. Ese sí era un verdadero problema para los monopolios, principalmente para el Grupo Clarín. Porque terminaron con un gran negocio que, en realidad, no era para los clubes era para el Grupo. Mirá lo que pasa ahora, quieren terminar con la Superliga porque se han dado cuenta de que el negocio no era para los clubes.

¿Le gustaría volver a relatar en la Tv Pública?

Sí, claro que me gustaría. Pero lo más importante es que el hincha de fútbol esté complacido. Y tiene ganas de que los partidos sean abiertos y gratuitos. Si viene, mejor y sino estamos firmes como siempre. No pasa nada.

En diferentes videos de YouTube se puede escuchar como en distintas transmisiones, Javier Vicente hace referencia a Cristina y Néstor Kirchner. Uno de tantos, es el relato del partido entre All Boys y Lanús en 2013. Ahí, en ese 3-2 para los del Sur, Vicente lanzó: “Mauro Matos volvió al gol, como volvió Cristina Kirchner” o, incluso, tras una jugada colectiva del Granate tiró: “Excelente jugada colectiva. Es que en Lanús la máxima es “La patria es el otro” y, por eso, gana 3-2”.

¿Qué sintió el 27 de octubre al ver los resultados?

Una reivindicación a todo lo que habían sido los años de Néstor y Cristina Kirchner. Para mi años completamente felices. La reivindicación de nuestro pueblo, también cierta satisfacción de haber transitado “con vida” estos cuatro años de oprobio que fueron realmente muy duros. Todavía hay coletazos. Porque lamentablemente nuestros compañeros están presos y son presos políticos. Igual, más allá de esto, en la calle me sentí muy reivindicado en general. Y también por algunos colegas, como Roberto (Navarro) al que le estoy muy agradecido porque siempre me apoyó mucho. Incluso en sus programas.

En la previa de las elecciones se vio algo que no solía pasar, hubo un colectivo de futbolistas que apoyó a Alberto Fernández. ¿Cree que cambió algo ahí?

A mi me parece maravilloso, he tenido la posibilidad de contactarme con los chicos con Sebastián Vidal, con Nahuel Guzmán, con todo el grupo de futbolistas mujeres y varones. Yo también, como militante, he tenido varias iniciativas con Claudio Morresi para tratar de palear lo que fue la restricción de poder ver los partidos. Desarrollamos un proyecto de pantalla itinerante, fuimos a distintos lugares para pasar el fútbol y que lo pueda ver la gente.

¿Y por qué ahora los futbolistas se expresaron?

Sin dudas los 12 años de Néstor y Cristina nos hizo a todos mejores. Como sociedad, como individuos, nos hizo comprometernos con nuestro tiempo. A que la palabra militancia, a que adherir a un proyecto no sea una mala palabra.