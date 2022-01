Parrilli, sobre la vuelta del Fútbol para Todos: "Las empresas volvieron a secuestrar los goles"

El senador Oscar Parrilli habló con El Destape Radio y brindó detalles sobre la posibilidad de volver a ver fútbol de forma gratuita.

El Senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, habló con El Destape Radio sobre el proyecto del Frente de Todos para que vuelva un esquema similar al del Fútbol para Todos para transmitir partidos de Primera División por la TV Pública. En principio, se trataría de cuatro partidos del torneo local.

“Hemos presentado este proyecto junto a un grupo de Senadores del Frente de Todos, lo veníamos trabajando hace seis meses y nos pareció oportuno presentarlo ahora en función de una resolución de Comercio Interior de obligar a Disney a desinvertir para terminar con un monopolio de difusión del deporte en la Argentina”, explicó Oscar Parrilli en conversación con el ciclo Habrá Consecuencias.

"Este proyecto de Ley cuenta con el aval del Frente de Todos. No significa volver a Fútbol para Todos, estamos poniendo en vigencia un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece que puedan ser declarados de interés cultural determinados eventos deportivos", aclaró al tiempo que afirmó: "Determinamos como eventos culturales a cuatro de los 13 partidos que tiene cada una de las fechas del campeonato de Primera División que puedan ser transmitidos por televisión abierta y gratuita a través de la TV Pública".

En esa línea, advirtió que "cuando vino la campaña de 2015, incluso Mauricio Macri, prometió que Fútbol para Todos pero, como una de las tantas mentiras, después rescindió el contrato con graves consecuencias para el Estado Argentino". "A partir de esto, la AFA celebró contrato con dos empresas privadas que vence este año", continuó.

“Pedimos que sean transmitidos 2 de los partidos más importantes y dos de interés zonal, con los clásicos… Es para que sean televisados por la TV Pública, que se comercialice, que se venda la publicidad y que se repartan las ganancias: un 50% para mejorar infraestructura de los clubes de barrio, un 30% para AFA y el otro 20% para que la TV Pública pueda afrontar los costos de la transmisión”, precisó.

"Lo que AFA debe hacer es sentarse con FOX y renegociar el contrato. El Gobierno determinará cuáles son cada uno de esos partidos que se transmitirán por televisión abierta y gratuita a través de la TV Pública", adelantó al tiempo que aclaró que es una negociación que "la AFA tiene que hacer con las empresas".

Sobre el eventual apoyo de la oposición, aseguró: "No sé lo que harán Juntos por el Cambio o los radicales. Son un barrilete sin cola que no se sabe para dónde van a disparar". "Vamos a buscar el apoyo de los partidos políticos de una Ley que no implica gastos para el Estado. Tendrán que explicar porqué no están de acuerdo", completó.